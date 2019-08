Un sistema ubicado en el Atlántico podría desarrollarse en un ciclón tropical en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes.

El disturbio está a 1,500 millas al este de las Antillas Menores, pero aún es muy temprano para conocer si afectará a Puerto Rico.

Sin embargo, el sistema tiene un 60% de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días, indicó Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Meteorología. El por ciento aumenta a 70 para los próximos cinco días.

Según Lojero, de desarrollarse completamente y dirigirse a la isla, este se acercaría en siete días.

“No sabemos si este sistema se vaya a desarrollar a un ciclón tropical y no sabemos su trayectoria. Al no saber, no podemos hablar qué tipo de impacto puede tener este sistema sobre Puerto Rico”, dijo a El Nuevo Día.

No obstante, Lojero advirtió sobre la posibilidad de que esta temporada sea más activa de lo normal, pero descartó que sea similar al 2017.

“En este momento no se proyecta que vaya a suceder algo similar al 2017, pero las probabilidades de que sea una temporada más activa de lo que se había pensado son altas”, añadió.