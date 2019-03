La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) confirmó hoy, lunes, que el transporte de carga hacia las islas municipios de Vieques y Culebra está detenido.

Según el portavoz de la entidad, Juan José Díaz, las dos embarcaciones que pueden transportar carga, Isla Bonita y Cayo Largo, están confrontando desperfectos mecánicos desde ayer.

Aunque Isla Bonita pudo entrar en funciones en la madrugada, volvió a tener problemas con el motor en horas de la tarde de hoy.

No obstante, Díaz aseguró que el flujo de pasajeros hacia Vieques y Culebra no se ha detenido ya que hay cuatro lanchas de la empresa privada que la ATM contrató para brindar servicio de transporte a Vieques y Culebra.

“Ahora mismo lo que tenemos es problema con la carga, las lanchas de la empresa privada están funcionando”, afirmó Díaz a El Nuevo Día.

Asimismo, el portavoz dijo que la ATM espera que la embarcación Cayo Largo entre en funciones esta misma noche, por lo que el transporte de carga se reanudaría.

Díaz explicó que las embarcaciones de la empresa de transporte Puerto Rico Fast Ferries no pueden transportar carga, ya que no cuentan con la autorización de la Guardia Costanera de Estados Unidos por no tener las rampas necesarias para la carga.

Ante esto, la ATM hizo una petición a la Guardia Costanera para que estas embarcaciones puedan llegar a un muelle que ya cuenten con las rampas. Estos son el muelle Mosquito en Vieques y el muelle Idelfonso en Culebra.

“La ATM iba a proceder a hacer la solicitud con carácter de urgencia”, aseguró Díaz.

Ayer unas 200 personas se quedaron varadas en el terminal de Transporte Marítimo en Ceiba luego de que las lanchas Isla Bonita y Cayo Largo salieran de servicio.

El gobernador Ricardo Rosselló adelantó que el gobierno estará alquilando, al menos, dos embarcaciones adicionales para proveer transporte a las islas municipios de Vieques y Culebra.