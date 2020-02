Dos manatíes rescatados a temprana edad en aguas puertorriqueñas fueron devueltos hoy a su ambiente natural en la embocadura del río Espíritu Santo en Río Grande, área que está dentro del complejo turístico St. Regis Bahía Beach Resort and Golf Club, cuyo personal y ejecutivos participaron de la operación.

Tureygua y Mabó fueron los dos manatíes rescatados y rehabilitados en el Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico que volvieron hoy a su hábitat con la esperanza de que se aclimaten pronto y puedan a unirse a otros de su especie que se encuentra en peligro de extinción.

Tureygua es un manatí de 475 libras que fue rescatado en una playa en Isabela por miembros del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 3 de agosto de 2015. Mabó pesa 470 y fue rescatado en la Bahía de San Juan el 7 de junio de 2016 con apenas días de nacido.

“Llegaron a nosotros de una semana de nacido uno, y de once días de nacido el otro. Desde entonces los hemos rehabilitados para hacer esto posible. Esta especie está en peligro de extinción y el programa del Centro de Conservación de Manatíes, junto al DRNA y al U.S. Fish and Wildlife Service, trabajan arduamente para que esto se pueda lograr”, expresó Antonio Mignucci, portavoz del mencionado Centro.

Tras su transporte a Río Grande, la segunda fase consistió en colocarles radios transmisores para detectar su ubicación. El transmisor, explicó Mignucci , flota detrás de ellos “y se comunica con el satélite francés Argos y nos deja saber dónde está ese manatí todo el tiempo”.

Antes de ser llevados al agua, cuatro veterinarios examinaron los animales y determinaron que estaban listos para entrar al mar.

Un nutrido grupo de voluntarios, muchos de los cuales trabajaron con Mabó y Tureygua durante estos pasados cuatro años, estuvo a cargo del transporte, el manejo y la liberación de estos. No faltaron las lagrimas entre estos al verle partir y comenzar la inevitable separación.

Mabó fue liberado primero y poco después Tureygua se le unió en la aventura de reconocer su nuevo hogar.

Completado el largo proceso, Mignucci celebró que todo transcurrió sin contratiempos.

"El proceso de liberar dos manatíes desde Bayamón a Río Grande es bastante complicado, en particular la transportación, asegurarnos que vengan bien y en esa parte no hubo ningún problema. Llegaron, los estabilizamos aquí en la orilla, le pusimos los transmisores y ya están en su medio ambiente explorando. Comenzaron con mucha cautela, pero ya están respirando en su forma rutinaria y estamos esperanzados que marquen este río para tomar agua dulce”, expresó.

Por su parte el principal oficial ejecutivo (CEO) del complejo, Rolando Padua, agradeció el esfuerzo que culminó en esta liberación y resaltó la colaboración de la empresa con el Centro. “Quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible. Esto es una gran oportunidad y una buena forma de presentar a las personas que existen acuerdos entre empresas privadas y entidades que desarrollan actividades en favor del medio ambiente", enfatizó Padua.

Fahad Ghaffar, socio de Paulson Co., propietarios de St. Regis Bahía Beach Resort, celebró también el evento y sostuvo que “nosotros apasionadamente consideramos nuestra responsabilidad proteger las especies en peligro de extinción uniéndonos con el gobierno y nuestra comunidad”.

Señaló que mediante su colaboración con el Centro de Conservación del Manatí de Puerto Rico la empresa pudo aportar para lograr el regreso de estos manatíes a su ambiente natural.