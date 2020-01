El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, manifestó esta tarde que las inspecciones para determinar el estado de las escuelas públicas será realizado de manera minuciosa por ingenieros estructurales, los cuales deberán certificar cómo está la infraestructura de los planteles antes que la agencia tome una decisión sobre el inicio de clases.

En una conferencia de prensa en Ponce, el secretario destacó que personal y contratistas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) comenzaron las inspecciones ayer en las escuelas de la región educativa de Ponce. Hoy continúan las visitas en las estructuras de los pueblos que forman parte de las regiones educativas de Ponce y Mayagüez.

“La evaluación por los ingenieros es para el 100% de las escuelas”, señaló Hernández Pérez.

El funcionario rechazó que las inspecciones estén a cargo de personal gubernamental que no sean expertos en ingeniería. Ante denuncias sobre visitas cortas que han realizado empleados gubernamentales a algunas escuelas, el secretario señaló que estas no son las evaluaciones que usará el Departamento de Educación para tomar decisiones.

“Las visitas de estos funcionarios no significa una inspección. Esa no es la inspección formal, la inspección es por un ingeniero y el ingeniero tiene que poner (en la certificación) su nombre en letra de molde, su firma, su licencia y el sello. Eso es lo que se considera una inspección oficial con una recomendación, que puede ser que la escuela está apta para abrir, la escuela está apta para abrir parcialmente o que la escuela no está apta para abrir y basado en eso es que nosotros tomamos la decisión”, manifestó Hernández Pérez.

El martes, la agencia detalló que 24 escuelas tenían daños en su infraestructura a causa del aumento en la actividad sísmica que ha afectado, mayormente, municipios de la zona sur. Dos días después, la agencia aún no ha actualizado esa cifra.

El secretario reiteró hoy que aún no hay fechapara el reinicio de clases. El personal escolar tampoco debe estar en los planteles, excepto funcionarios autorizados como directores escolares y empleados de comedores escolares que estén cocinando para los refugiados.

“Eventualmente, el Departamento de Educación va a ir notificando el proceso de inicio de clases”, expresó, al indicar que aún no se determina si todas las escuelas públicas que estén aptas para recibir estudiantes abrirán a la vez o si se establecerá un calendario escalonado con fechas de apertura distintas para los planteles, como se hizo tras el paso de huracán María.