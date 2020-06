El Departamento de Educación presentó ante el gobierno federal un plan de 60 días para utilizar de inmediato los fondos asignados a Puerto Rico mediante la ley federal de estímulo económico, conocida como ley Cares, previo a la contratación del ente externo que supervisará las asignaciones federales que recibe la agencia.

El plan detalla las partidas que la agencia local necesitaría para encaminar, en los próximos dos meses, las iniciativas para atender el impacto de la pandemia del coronavirus en el sistema educativo, explicó el secretario auxiliar de Asuntos Federales de Educación, Francisco Martínez Oronoz.

“¿Qué necesitamos trabajar desde ahora? Pues educación a distancia, los servicios educativos remediativos por lo sucedido el semestre pasado... Tenemos que atender la salud mental. Nosotros le presentamos el plan inicial indicando cuánto dinero se necesita para encaminar todo porque no hay nada que no sea una emergencia”, indicó Martínez Oronoz.

El Departamento de Educación federal determinó congelar los fondos asignados a la isla bajo el Cares Act debido a “preocupaciones con la rendición de cuentas fiscal” a raíz de “la falta de controles internos apropiados” tanto de Educación como del gobierno central hasta tanto se contrate al ente fiduciario, expresó el secretario auxiliar para Educación Elemental y Secundaria de Educación federal, Frank Brogan, en una misiva a la agencia.

En total, el gobierno local aún no tiene acceso a los $349 millones asignados a Educación para escuelas primarias y secundarias (fondos ESSER, por sus siglas en inglés) ni a $47.8 millones asignados a la Oficina de la Gobernadora para impulsar proyectos educativos (GEER, en inglés).

Puerto Rico es la única jurisdicción a la cual se le han impuesto restricciones para el acceso a estos fondos de emergencia, según han denunciado funcionarios del gobierno local y congresistas estadounidenses.

El Plan Estatal del Departamento de Educación para el uso de los fondos Cares detalla que los $349 millones se utilizarían para desarrollar iniciativas en las escuelas públicas para el próximo año escolar, como adquirir una plataforma en línea para dar clases y programado educativo ($117.7 millones), comprar dispositivos para proveer acceso a internet (“hotspots”) a estudiantes ($54 millones), desarrollar un programa remediativo fuera del horario lectivo ($37.8 millones), contratar profesionales de enfermería ($24.1 millones), así como sicólogos escolares y trabajadores sociales ($6.3 millones), y desinfectar y limpiar las escuelas ($13 millones), entre otras.

Asimismo, se estima que unos $62.5 millones serían distribuidos a escuelas privadas, de acuerdo con las políticas establecidas por la secretaria de Educación federal, Betsy DeVos, aunque esto dependerá de la cantidad de colegios sin fines de lucro que soliciten la ayuda y su matrícula total, señaló Martínez Oronoz. DeVos ha sido criticada por flexibilizar los requisitos bajo los cuales se les asignaría el dinero a las escuelas privadas pues, a diferencia de programas anteriores, esta vez no se tomará en cuenta el nivel socioeconómico de los estudiantes de estas instituciones.

Se evaluaron condiciones adicionales

El mes pasado, el Departamento de Educación federal propuso la contratación temporera de un síndico “interino” que se dedique solo a monitorear el uso de los cerca de $390 millones asignados por el Congreso para los sistemas de educación primaria y secundaria de la isla, según comunicaciones escritas de las cuales este diario obtuvo copia. De acuerdo con la agencia federal, esta acción sería necesaria pues las negociaciones y la contratación de la empresa que supervisará los fondos federales que recibe Educación están tardando mucho.

“Para atender las preocupaciones de Puerto Rico sobre la necesidad de tener acceso inmediato a los fondos de la ley Cares y para asegurar la rendición de cuentas fiscal apropiada para esos fondos mientras Puerto Rico negocia y finaliza el contrato con el agente fiduciario externo que ha seleccionado, el Departamento (federal) está explorando la posibilidad de procurar los servicios de un agente fiduciario externo interino para manejar los fondos ESSER y GEER de Puerto Rico”, informó Brogan.

“Entendemos que este acercamiento agilizaría la disponibilidad de fondos ESSER y GEER para el Departamento de Educación de Puerto Rico y la Oficina de la Gobernadora, a la vez que provee más tiempo al Departamento de Educación de Puerto Rico para completar la contratación del agente fiduciario externo que ha seleccionado para manejar sus fondos federales”, añadió el funcionario federal.

Sin embargo, Martínez Oronoz aseguró que la agencia federal ya dejó a un lado la propuesta.

“Nos indicaron, en la última llamada, que eso ya no estaba sobre la mesa. No tenemos una comunicación oficial por escrito. Nos indicaron que lo que necesitaban era el ‘sixty-day budget’ (presupuesto de 60 días) y con eso entendían que podían empezar (el análisis)”, indicó el secretario auxiliar. Este plan a 60 días se entregó el 9 de junio, pero hasta el lunes no se había recibido respuesta, señaló el funcionario.

Educación local se opuso a la contratación de un agente fiduciario interino debido al costo que supondría, pues el gobierno federal dispuso que el pago saldría de los mismos fondos federales que han sido congelados. Asimismo, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, recordó que la contratación del ente externo ha tardado debido a los requisitos y procesos impuestos por el propio gobierno federal, así como por el interés de los funcionarios puertorriqueños de seleccionar con cuidado a la compañía que se presume estará a cargo de los fondos federales durante años.

“El Departamento de Educación de Puerto Rico (PRDE) cuestiona el intento del Departamento de Educación federal de usar los fondos administrativos del PRDE en el interino como una forma de circunvalar el proceso de contratación actual y contratar un agente fiduciario externo”, sostuvo el secretario de Educación en una misiva enviada a la agencia federal el 28 de mayo.

Educación ya seleccionó a la firma Marsal & Álvarez para llevar a cabo el monitoreo de fondos federales, y actualmente negocia la contratación, que podría ascender a unos $45 millones anuales, recordó el secretario auxiliar de Asuntos Federales.