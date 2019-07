Funcionarios del Departamento federal de Educación llegarán hasta la isla la próxima semana para asistir a la agencia local en la búsqueda de un consultor externo que se encargará de supervisar el manejo de los fondos que recibe de Estados Unidos.

El secretario de Educación, Eligio Hernández, señaló que aún desconocen cuántos fondos serán necesarios para la contratación del ente o por cuánto tiempo asistirá a la agencia, pero destacó que el objetivo es lograr corregir unas “deficiencias” en el uso y otorgamiento de estos fondos que han existido durante décadas.

“Esta contratación va a ser una garantía para el Departamento de Educación federal, donde nosotros vamos a tener la asistencia técnica, vamos a tener un sistema de apoyo, que nos lleve a concluir que vamos en la dirección correcta”, expresó el funcionario.

Hernández destacó, entre estas fallas históricas, el informe del tiempo trabajado por empleados que cobran parte o el total de su jornada de partidas federales, el registro y vigilancia de los equipos adquiridos con estos fondos, y la falta de sistemas de información que permitan tener un monitoreo eficiente del uso del dinero.

El sábado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que Educación contrataría a un “fiduciario externo” para supervisar el manejo de fondos. Aunque una comunicación escrita de la agencia federal destaca la imposición de condiciones especiales para garantizar las asignaciones presupuestarias, el mandatario indicó que la llegada de un ente externo surgió a petición del gobierno local.

El secretario indicó que hace años que intentan corregir estas situaciones, pero no han logrado resultados satisfactorios.

Por ejemplo, la creación de plataformas tecnológicas que registren el cumplimiento con todos los protocolos para contratar personal con fondos federales no se ha concretado porque hay personal que insiste en realizar procesos en papel, y otros se resisten a firmar documentos de forma digital, detalló Hernández.

“Nosotros le presentamos clara y abiertamente nuestra realidad (a Educación federal) con libros abiertos, mucha transparencia y vamos a buscar un mecanismo que esté por escrito y que no sea subjetivo a ningún marco interpretativo del Departamento”, indicó el secretario.

Asimismo, detalló que la reducción de personal en la otrora Oficina de Asuntos Federales -que ahora es una secretaría auxiliar-, de 127 en 2004 a 56 en la actualidad, ha afectado el trabajo.

“Este third party fiduciary no significa que Puerto Rico está identificado como una jurisdicción en riesgo”, expresó Hernández. La isla fue incluida en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en 2002, lo cual limitó el acceso a fondos federales, debido a los actos de corrupción por los cuales resultó convicto el exsecretario Víctor Fajardo.

Evaluarán compras

Por otro lado, el director de la División Legal y de Política Pública de Educación, Nolan Portalatín, señaló que la Junta Revisora de la Junta de Subastas de la agencia emitirá en o antes del 15 de julio una decisión en torno a una subasta publicada, y luego cancelada, en 2018 para adquirir 4,000 computadoras y equipo tecnológico.

Esta subasta fue impugnada por la empresa WF Computer Services. En abril, el Tribunal de Apelaciones ordenó revocar la cancelación de la subasta y declaró que Educación actuó de forma “arbitraria” e “irrazonable” al cancelarla el verano pasado.

Portalatín sostuvo que ante la “cancelación de la cancelación”, la Junta Revisora aún debe evaluar la impugnación que hizo WF. No obstante, aunque decidieron no apelar la decisión del Apelativo, Portalatín señaló que Educación no erró al cancelar la subasta para, meses después, iniciar otra licitación para adquirir 159,000 computadoras y tablets.