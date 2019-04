El auditor senior Juan E. Santiago Díaz, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, canceló ayer una petición de entrevista con el representente novoprogresista Guillermo Miranda para discutir la investigación que realiza la Cámara de Representantes sobre los contratos otorgados por la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

El Nuevo Día supo de la cancelación por una fuente que no quiso ser identificada, pero esta mañana Miranda dijo a este diario que desconocía de tal acción. Se desconoce si el encuentro será repautado.

El encuentro se llevaría a cabo el 22 de abril.

"No. No se ha cancelado todavía. Que yo tenga conocimento, no", dijo Miranda. "Tendría que llamar a la oficina para ver si ayer en la tarde se comunicó", sostuvo.

Ayer, el portavoz popular en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, envió una carta al presidente del cuerpo legislativo, Carlos Méndez, solicitándole que Brenda López de Arrarás, portavoz popular en la Comisión de Educación, tuviera la oportunidad de estar presente en la reunión propuesta por el Inspector General.

El representante independentista Denis Márquez dijo a este diario ayer que si Miranda consideraba que se trataba de una reunión dirigida a discutir la resolución de investigación que la Cámara baja aprobó ayer para investigar los contratos de Keleher, él también tenía que estar presente. Márquez hizo esta salvedad al recordar que un representante tiene el derecho de reunirse en privado con cualquier persona.

La resolución fue referida a la Comisión de Educación.