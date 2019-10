El Departamento de Educación federal aclaró al Departamento de Educación local que no todos los fondos federales que la agencia recibiría en el año fiscal en curso estarán bajo el control del ente externo que supervisará el manejo de estas asignaciones, por lo cual no le aplica la congelación anunciada hace tres semanas.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, señaló hoy que funcionarios federales le indicaron la semana pasada que las asignaciones dirigidas a los estudiantes de las instituciones postsecundarias que opera la agencia no están congelados. En específico, las partidas que pueden ser manejadas por Educación sin intervención del ente externo son las relacionadas a las ayudas económicas de la beca Pell, el programa de estudio y trabajo, y la Beca Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG, por sus siglas en inglés).

Hernández Pérez no precisó a cuánto ascienden estas partidas, pero sostuvo que es “bastante dinero”.

“Eso nos da un alivio para los siete Institutos Tecnológicos que tiene el Departamento de Educación”, destacó el funcionario. “Esto va a garantizar que algunas áreas de la agencia podrán operar con normalidad”, añadió.

A principios de octubre, el titular de Educación reveló que los $1,535 millones en fondos federales asignados para el sistema educativo puertorriqueño en el año fiscal vigente “no se pueden utilizar” hasta tanto no entre en funciones el síndico que Educación federal requirió que se contrate. Se prevé que este ente externo esté contratado para febrero del próximo año.

No obstante, Hernández Pérez destacó que Educación tiene sobrantes de años fiscales anteriores que pueden utilizarse.