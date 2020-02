El Departamento de Educación (DE) informó que comenzó a preparar el andamiaje para que estudiantes del sistema público que no han retomado el curso escolar debido a la crisis por los sismos tomen clases en línea de materias como biología, inglés, historia, matemáticas, español, química y humanidades.

Así se desprende de un memo interno firmado por la subsecretaria Aixamar González Martínez y que fue divulgado esta mañana en una conferencia de prensa por la senadora popular Rossana López León y su homólogo, el representante Luis Raúl Torres.

“No lo estamos criticando. Es una alternativa, pero es que no hay información. No sabemos las circunstancias y no sabemos la logística”, dijo López león.

En el documento, con fecha de ayer y dirigido a la plana mayor del DE, se consigna que el departamento tiene una plataforma digital para estos cursos, pero que igualmente las universidades American University, EDP University, Pontificia Universidad Católica, Universidad Ana G. Méndez, Universidad de Puerto Rico y Universidad Interamericana. En una dirección web habrá más información sobre el ofrecimiento y en el memo se indica que se le dará prioridad a los estudiantes de las escuelas que no han abierto a causa de los terremotos.

El secretario Eligio Hernández indicó que, al momento, hay 440 escuelas abiertas (o 51% del total), mientras otras 207 escuelas superiores que continúan cerradas. Las alianzas con las universidades son libres de costo para el DE. De hecho, algunas de las instituciones convalidarían ciertas clases que tomen los estudiantes en caso de que se matriculen en dichas universidades.

En entrevista con El Nuevo Día, Hernández explicó que los cursos en línea cuentan con actividades, lecturas y vídeos, al igual que con herramientas para las evaluaciones y el registro de notas. El programa no es compulsorio y Hernández recalcó que la agencia cuenta con módulos escritos para estudiantes que, por la razón que sea, decidan no acogerse al programa online.

“No es obligatorio. Estamos colocando a disposición de los maestros y del sistema educativo una herramienta adicional para que los estudiantes puedan finalizar el semestre escolar”, dijo el jefe de agencia.

Los cursos en línea se pueden tomar en teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles. Hernández indicó que también se contemplahabilitar terminales en centros gubernamentales.

Hernández no fue preciso sobre cuándo comenzaría a operar el programa de clases en línea, pero sí indicó que los maestros interesados podrían tomar los adiestramientos la próxima semana en las regiones educativas. El secretario explicó que el adiestramiento es de solo un día. El proceso de la convocatoria a los estudiantes se haría a través de los consejeros profesionales de las escuelas.

El secretario de la agencia indicó que los detalles del programa se divulgarán de manera interna en el DE, lo que significa la redacción de cartas circulares y la celebración de reuniones en las regiones educativas y las escuelas, aunque no descartó convocar a una conferencia de prensa para brindar más datos.

Reacciona la Asociación de Maestros

El Nuevo Día tuvo acceso a una carta, también con fecha de ayer, firmada por la secretaria general de la Asociación de Maestros, Grichelle Toledo Correa y dirigida a Hernández en la que advierte que la alternativa de los cursos en línea no fue discutida con la unión, que la herramienta "pone en peligro el trabajo de nuestros cientos de maestros de escuelas secundaria" y que atenta contra sus condiciones de trabajo.