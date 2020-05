El Departamento de Educación ya recibió los resultados negativos de las pruebas diagnosticados de COVID-19 realizadas a 376 empleados de escuelas y almacenes de comida, por lo que esta semana se retomará la distribución de alimentos y la operación de comedores escolares que habían sido cerrados.

La agencia colocó a 408 empleados en aislamiento preventivo, luego que 52 de ellos obtuvieran resultados positivos en las pruebas de sangre que detectan anticuerpos del coronavirus, detalló el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez.

“En estos momentos, las pruebas moleculares que han arrojado negativo son 376”, expresó el secretario esta tarde.

“Nos está restando un grupo de empleados que, hasta el viernes a las 10:00 a.m., no se había recibido los resultados de las pruebas. En las pruebas moleculares, no se ha identificado ningún positivo”, estableció Hernández Pérez.

La distribución de alimentos a 45 comedores escolares se vio en riesgo la semana pasada luego que, al menos, ocho empleadosde almacenes de la Autoridad Escolar de Alimentos arrojaran resultados positivos en la prueba serológica. Esto provocó que todos los empleados de los almacenes de comida de Bayamón, Caguas, Mayagüez y Canóvanas fueran colocados en cuarentena, mientras se determinaba si estaban contagiados. El de Canóvanas, que suple a la región de Humacao, fue reabierto a inicios de la semana pasada.

El secretario indicó que con la llegada de los resultados negativos de los empleados, esta semana se retoma el plan de apertura de comedores escolares de la agencia.

Hasta la semana pasada, Educación había ordenado la reapertura de 109 comedores escolares. Pero para el viernes, estaban operando 105.

El viernes, el juez Anthony Cuevas del Tribunal Superior de San Juan ordenó al Departamento de Educación a reabrir los comedores escolares que sean necesarios para proveer comidas calientes a la población que así lo necesite, a más de dos meses y medio de haberse decretado un toque de queda para manejar la pandemia de coronavirus.

Hernández Pérez reiteró que la División Legal de la agencia aún evalúa el alcance de la sentencia, pero adelantó que esta semana se abrirán comedores adicionales en Loíza y Río Grande.