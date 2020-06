El secretario de Educación, Eligio Hernández, confirmó este jueves que la semana que viene la agencia recibirá 2o,000 de las cerca de 300,000 computadoras adquiridas para estudiantes y maestros del sistema educativo público.

Indicó que en julio esperan recibir entre 20,000 y 27,000 equipos adicionales, pero aceptó que se quedarán cortos para entregar los equipos a la totalidad de alumnos y docentes en agosto.

"Para las primeras semanas de agosto yo no puedo recibir, porque no existe el inventario, la totalidad de las 300,000 (computadoras). A esos efectos, el Departamento de Educación ha identificado varias iniciativas", subrayó Hernández en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) sin detallar los esfuerzos. Resaltó que la inversión para este proyecto que también incluye la compra de tabletas ronda los $224 millones.

La agencia firmó contrato con la empresa Computerlinks por $96 millones para la adquisición de 111,330 computadoras y 18,000 tablets, mientras que Evertec Group obtuvo un contrato por $35 millones.

Sobre cómo será el proceso para la entrega de las computadoras, el funcionario explicó que comenzarán por las comunidades con más necesidad.

"Como esto es algo para todo el sistema, hemos identificado las áreas de mayor necesidad y basado en esas áreas de mayor necesidad vamos a estar repartiendo por municipio. En los próximos vamos a estar indicando por qué municipio vamos a estar iniciando y nos vamos a ir moviendo hasta completar una oficina regional educativa y nos vamos moviendo a la otra", detalló.

Hernández dijo que la entrega de computadoras tiene como objetivo atender áreas de necesidad en la isla, así como cortar la brecha tecnológica dentro de las comunidades escolares.

"Nosotros vamos a trabajar con la literacia tecnológica y necesitamos que esa literacia tecnológica esté disponible durante todo el año escolar", especificó.

El secretario indicó que las computadoras contarán con las licencias necesarias para que los estudiantes accedan a diferentes programas. Cuestionado sobre la conectividad, Hernández no fue enfático en reconocer si la agencia proveerá acceso a Internet a los estudiantes. No obstante, dijo que evaluarán los casos de las familias que tengan retos para conectarse a la red cibernética.

Asimismo, precisó que los maestros recibirán adiestramientos actualizados para que puedan maximizar el uso de los equipos.