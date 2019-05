A unos días para desfilar en togas y birretes en sus respectivas graduaciones, 1,732 estudiantes de escuelas públicas llegaron esta mañana hasta el Coliseo de Puerto Rico para ser homenajeados por el gobierno por sus logros y excelencia académica.

Alumnos de 188 escuelas públicas de las siete regiones educativas recibieron esta mañana una beca de $600 cada uno tras haber mantenido un promedio de 4.00 a lo largo de sus estudios en nivel superior. Entre los homenajeados había 40 estudiantes que ya cursaron su primer año de estudios universitarios al participar de un programa de admisión temprana a la universidad al completar el undécimo grado.

“Es un logro… Es bien emocionante”, relató Naiomi Mercado, de la escuela Manuel Ramos Hernández de Quebradillas. Naiomi fue admitida al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Su compañera de escuela Paola Hernández destacó que la participación en la ceremonia organizada por el Departamento de Educación fue el resultado de años de fuerte trabajo.

“Este logro es por todo lo que luchamos en el año, por muchas cosas que hemos sacrificado. Nosotros nos hemos fajado, hemos trabajado mucho y es un orgullo poder estar aquí”, expresó Paola, quien estudiará Enfermería en la Universidad Interamericana en Arecibo.

El secretario interino de Educación, Eligio Hernández, destacó que la premiación a estudiantes de excelencia académica marca el cierre de la Semana Educativa. En medio de bromas sobre cómo ya no escucharán más a los directores escolares regañarlos por no usar el uniforme correctamente o por estar en un pasillo en horario de clases, Hernández exhortó a los alumnos a no olvidar las destrezas que han adquirido a lo largo de su carrera escolar.

“Ustedes son la mejor muestra de que hay un futuro brillante para nuestros jóvenes a través de la educación”, expresó Hernández.

En total, 22,240 estudiantes se gradúan este año de duodécimo grado, por lo cual los estudiantes de excelencia académica componen el 8% de los graduandos. Las regiones con la mayor cantidad de estudiantes de excelencia académica fueron Arecibo, Caguas y Mayagüez, mientras que la escuela con la mayor cantidad de graduandos con promedio de 4.00 fue la Dr. Carlos González de Aguada.

La maestra de ceremonia del evento fue Alexandra Sofía Franco O’Connell, una joven de 14 años que en agosto iniciará estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Ustedes son los que van a cambiar a Puerto Rico”, expresó la adolescente a los estudiantes que, al igual que ella, iniciarán en unos meses un nuevo capítulo en sus vidas.

Asimismo, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, manifestó a los jóvenes que sus logros llenan al país de orgullo y señaló que cuenta con el talento y la capacidad de cada uno de ellos para ayudar en la recuperación del país.