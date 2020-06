El juez Anthony Cuevas Ramos le dio hoy al Departamento de Educación un plazo de 24 horas para que evidencie si ha cumplido con con la sentencia que le ordenó abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para atender las necesidades del pueblo en medio de la pandemia del coronavirus.

En un escrito de tres páginas, el juez del Tribunal Superior de San Juan señaló que la agencia está obligada a cumplir con la sentencia del 22 de mayo aun cuando recurrió al Tribunal de Apelaciones, pues el foro apelativo rechazó paralizar la decisión mientras la revisa.

“En vista de lo anteriormente expresado, se emite orden para que en el término final de 24 horas a partir de su notificación, la parte promovida muestre causa por la cual no debamos encontrarlo incurso en desacato, ordenando su arresto e ingreso inmediato”, lee la orden de mostrar causa.

El martes, las familias y organizaciones sin fines de lucro que demandaron a Educación por la apertura de los comedores escolares recurrieron al tribunal para advertir que la agencia aún no había cumplido con la directriz 18 días después de la sentencia.

“(Los demandantes) afirman que, continuamente las organizaciones peticionarias reciben solicitudes de alimentos de parte de la población en estado de necesidad. A manera de ejemplo exponen que, en la comunidad que sirve la entidad Solidaridad Humanitaria, Inc. en el Residencial Manuel A. Pérez, no se ha abierto el comedor escolar y no se ha provisto los alimentos. De igual manera, en el Municipio de Comerío donde opera la organización Casa Juana Colón y, las poblaciones que atiende Proyecto Matria y Comedores Sociales, entre otras, no han podido responder satisfactoriamente, supliendo las necesidades alimentarias básicas, a causa de la inacción e incumplimiento de la parte promovida”, señaló Cuevas Ramos.

De inmediato, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, sostuvo que la agencia sí ha cumplido con la sentencia judicial.

“El @EDUCACIONPR (Departamento de Educación) se encuentra en cumplimento con las órdenes requeridas por el tribunal. A eso efectos, someteremos una moción con evidencia para demostrar que hemos cumplido como establece la orden”, publicó en redes sociales.