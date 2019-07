Una vez complete el proceso de transición en las cuentas gubernamentales que tenía a su cargo, KOI Americas dejará de existir luego de casi dos décadas de operaciones, reveló ayer su presidente y fundador, Edwin Miranda.

De igual forma, y de manera inmediata, Miranda informó el cese de las operaciones de FP+1, empresa de publicidad también de su propiedad, y que hasta ayer prestaba servicios al “Comité Ricardo Rosselló”.

Solo mantendrá la compañía IXS, filial de KOI.

Ambas decisiones son la respuesta del empresario con más de 25 años de experiencia, luego que saliera a relucir su participación en el chat de Telegram que encabezaba el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y cuyo contenido ha sacudido la gestión gubernamental al punto de que, por primera vez en la historia de Puerto Rico, se discute con amplitud la posibilidad de un proceso de residenciamiento.

“En el argot político, en el lenguaje ligero, en el humor negro que a veces se utiliza, se dicen muchísimas cosas que no representan lo que uno es o lo que uno piensa de otra persona… Lamento que estén pasando por esta situación”, dijo Miranda.

Mientras diversos sectores reclaman que Rosselló Nevares deje el cargo o que la Legislatura comience el juicio en su contra, según dicta la Constitución, Miranda ahora paga las consecuencias de su participación en el llamado “chat de la vergüenza”.

Un chat en el que 12 hombres, incluidos Miranda y el mandatario, se burlaban de grupos minoritarios, muertos, enfermos, la oposición y hasta personas de su propio partido, al tiempo que gestionaban estrategias de corte político partidista en horas laborables.

De entrada, el pasado viernes, Miranda se vio obligado a terminar toda relación contractual con el gobierno. Específicamente, informó entonces que daba por terminados seis contratos que le quedaban vigentes con el gobierno.

Entre 2017 y 2019, una vez Rosselló Nevares tomó la gobernación, KOI suscribió contratos con diversas agencias de gobierno, incluyendo uno con la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, ascendentes a $50 millones.

Según Miranda, aproximadamente la mitad de los ingresos que genera KOI provienen de sus contratos con el gobierno.

La mayor parte de esos $50 millones en contratos gubernamentales fueron utilizados y, al presente, la agencia de publicidad mantiene $5 millones en cuentas por cobrar del gobierno.

Ayer, el empresario admitió a El Nuevo Día que, tras el escándalo, uno de sus clientes privados ya había prescindido de sus servicios, y mientras conversaba con este diario, los directivos de la Asociación de Agencias Publicitarias determinaron suspender a KOI como agencia socia. La organización se apresta también a comenzar un proceso para la expulsión definitiva de KOI.

En entrevista con este diario, Miranda dijo sentirse avergonzado de su participación en el conversatorio virtual y expresó que, desde el sábado, ha pedido excusas a quienes pudo ofender con sus expresiones.

Aseveró que, a su juicio, no cometió violación de ley alguna y reiteró una y otra vez que ninguno de los trabajos de corte político que se describen en el chat fueron pagados con fondos públicos.

Según Miranda, los trabajos que efectuó por instrucciones del gobernador, al igual que los exasesores de Asuntos Públicos y Asuntos Legales Ramón Rosario Cortés y Alfonso Orona se hicieron en su calidad como publicista del comité político del gobernador.

¿Ha hablado con el gobernador en los pasados días?

No he podido hablar con el gobernador.

¿No ha hablado con el gobernador? Porque en el chat era claro que hablaban 24 horas.

No he hablado con él, pero sí he intercambiado textos con él.

¿Y cuál es el ánimo del gobernador?

El ánimo del gobernador, no he llegado a tener interioridad para saber cómo está él, pero por lo menos de mi parte, han sido palabras de apoyo.

Ayer, Miranda ofreció a El Nuevo Día su perspectiva del chat del que fue parte.

Explicó que, a su mejor entender, el chat de Telegram se creó a mediados del 2018 y que, en dicho foro, se añadían o se eliminaban participantes a medida que cambiaban los roles de las personas. En su entendimiento, el chat buscaba atender asuntos de corte más político y alegó que, al momento en que participó en este, KOI ya no prestaba servicios a La Fortaleza.

Si bien para Miranda se trataba de un foro más dedicado a temas políticos, en el chat, son funcionarios de gobierno quienes le instruyen a efectuar diversos trabajos para contrarrestar la opinión pública en temas de gobierno, como la seguridad.

“El gobernador es gobernador y también es presidente de un partido político y encabeza su comité de campaña. El comité de campaña tiene una agencia particular que es FP+1”, dijo Miranda, al señalar que creó una agencia separada para evitar cualquier situación que pudiera interpretarse como uso de fondos públicos.

Según Miranda, bajo ninguno de los contratos con el gobierno, se hizo trabajo de corte político alguno.

A esos efectos, Miranda mostró a este diario al menos dos facturas de FP+1 al Comité de Ricardo Rosselló en los que se identifican contrataciones de pautas publicitarias y promociones de sondeos en redes sociales. Por tales servicios y otros similares, FP+1 facturó $1,090,071 al “Comité Ricardo Rosselló” en el 2017. En el 2018, FP+1 facturó al comité político del mandatario $89,704 y en lo que va de este año, otros $108,363.

¿Cómo funciona el negocio?

Para Miranda, de manera injusta, KOI ha sido señalada repetidamente por sus relaciones con la administración Rosselló Nevares. El publicista trabajó mano a mano en la campaña a la gobernación del hoy mandatario.

El publicista dijo “que es importante que se ponga en perspectiva las inversiones publicitarias” de las pasadas administraciones.

Aseguró que los contratos otorgados a su empresa -suscritos en momentos en que el gobierno de Puerto Rico encara un proceso de bancarrota- habrían sido más bajos y con mejores resultados que los gobiernos recientes.

Explicó que, si bien los contratos de publicidad se suscriben con empresas como la suya, aproximadamente el 70% de esos fondos termina en pautas publicitarias en medios de comunicación, por lo que la ganancia del publicista suele ser de un dígito porcentualmente hablando, aparte de la comisión que recibe por gestionar la pauta. En los contratos que suscribió con la administración, dicha comisión sería de un 13%.

¿Entiende usted que el gobernador debe renunciar a su cargo?

Yo creo que eso no me corresponde a mí opinarlo. Sí te puedo decir que el gobernador como bien dijo en la conferencia de prensa que vi en la web, ha hecho un trabajo transformador, gigantesco en Puerto Rico, todas las reformas que iba a hacer, las hizo, la reforma de permisos, la reforma de salud, la reforma contributiva, la reforma de achicar el gobierno. Todas las ha hecho y en todas ha tenido resultados, en todas...

¿Y usted cree que puede desvincularse de eso el tema de la moralidad y de la rectitud de carácter de la figura del gobernador ante estos eventos?

Creo que se debe hacer una reflexión de lo que es la ejecutoria del gobernador... todo lo ha hecho, si miras la ejecutoria del gobernador en su cargo para lo que se eligió para hacer.

¿Era su encomienda manipular o cambiar la opinión pública?

Creo que es un titular, en mi opinión, bien exagerado porque para que tengas una idea, yo no hacía estrategias de comunicaciones, o yo no tenía contacto con los medios, yo no coordinaba ruedas de prensa, yo no decidía si había una mesa redonda de un tema, si había una exclusiva, yo no tenía ninguna participación de ninguna de esas cosas, para eso hay personas que son expertos en el tema, yo no soy relacionista público, yo hago publicidad. ¿Mi participación en eso? Pues mira, sí, activar a que las huestes, verdad, yo libre y voluntariamente, a personas que libre y voluntariamente lo quieren hacer, informar, alertarlos y promocionar cuando habían sondeos.

¿En el contexto de FP+1?

En el contexto de FP 1, pero la opinión pública es como si fuera un ‘master mind’ de todo y manejara los medios... creo que es darme demasiado del crédito del que merezco.

¿Le han visitado o requerido información autoridades de ley y orden estatales o federales?

No, no. Nunca ni en el tiempo que llevamos ni cuándo trabajamos con la administración de Luis Fortuño.

¿Usted entiende que pudo haber algún tipo de falta o de comisión de delito en sus interacciones reflejadas en el chat?