El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález, anticipó este sábado que acudirá al Departamento de Justicia luego de los tres furgones refrigerados con comida que estaban en el campamento base para refugiados por terremotos en su municipio quedaran abandonados y se descompusieran parte de los alimentos que contenían.

El ejecutivo explicó, en entrevista con El Nuevo Día, que el campamento, que se encontraba en la pista atlética Glidden Feliciano, cerró el pasado 20 de marzo y que a pesar de haber solicitado al gobierno y a la Guardia Nacional que removiera los vagones estos permanecen allí.

“Dentro de esos vagones entendemos que lo que hay es comida, muy probablemente carne. La estaba manejando Individual Management, una empresa subcontratada por el Departamento de la Vivienda, y por la Guardia Nacional. Pero quienes manejaban esto aquí era Individual Management”, detalló el alcalde.

El alcalde explicó que hasta el día en que se cerró el campamento la comida se utilizaba para cocinar y alimentar a los refugiados.

“Solicitamos el 26 de marzo que los removieran (los vagones), pero no se hizo. Nosotros hubiéramos podido trabajar con eso, pero no podemos puesto que no tenemos ningún tipo de injerencia o autorización en el manejo de esos vagones, porque son manejados por una empresa privada. Ni siquiera tenemos la llave para abrirlos”, indicó Gonsález.

Gonsález dijo que actualmente emana un fuerte hedor del interior de los furgones luego de que se ordenara apagar el generador eléctrico que los mantenía encendidos.

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, informó que están en proceso de reclamar a la empresa NC Contractor & Rental por la desconexión eléctrica del vagón.

Según Janer, este camión con comida se usaba como parte de los esfuerzos de emergencia asociados a los sismos de enero. El vagón usaba como fuente de electricidad un generador eléctrico.

En declaraciones hoy, el funcionario explicó que la situación ocurrió cuando desde el municipio de Peñuelas llamaron a la empresa dueña del generador para que desconectaran otro vagón cercano que era usado para almacenar hielo. El empleado de la compañía, sin embargo, desconectó erróneamente todos los vagones que estaban conectados al generador.

Janer dijo que el contenido de los vagones iba a ser donado al Banco de Alimentos de Puerto Rico.

"El 30 de marzo comenzó la coordinación para la entrega de alimentos a una institución sin fines de lucro. Sin embargo, la entrega se atrasó por los días de Semana Santa, por lo que se dejó la coordinación de la entrega para el 13 de abril", explicó, mientras detallaba el tracto de la coordinación con la entrega de furgones al Banco de Alimentos.

Ya para el 16 de abril, según Janer, se estableció comunicación con Dueñas Trailers, la empresa a quien pertenecen los furgones, para coordinar la entrega para el viernes 17 de abril.

“La compañía dueña del generador no se comunicó con ninguna de las entidades estatales que lo contrataron para proveer el servicio y procedió a desconectarlo. Esta acción ha causado la pérdida de estos alimentos que estaban por entregarse a la organización sin fines de lucro, de forma diligente en el día de ayer. Si no se hubiera desconectado el contenedor, se hubiese cumplido con la misión programada para que el Banco de Alimentos recibiera estos comestibles y fueran entregados a familias en necesidad”, sostuvo el funcionario durante una conferencia en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

El funcionario dijo que ayer, viernes el NMEAD inició el proceso para la remoción y limpieza del contenedor refrigerado, así como la desinfección de la pista del municipio de Peñuelas”,

El alcalde, por su parte, insistió en que “ningún empleado municipal pudo haber ordenado eso (apagar el generador), porque no tenemos jurisdicción, sencillamente, no se puede”.

“Tuve una conversación con el secretario a las 9:33 de la mañana de hoy le dije que nosotros no pudimos haber hecho eso, porque no tenemos jurisdicción. Le pedí al secretario que me diera el nombre del empleado municipal que supuestamente está involucrado y me dijo que no tenía esa información”, resaltó Gonsález.

“Lo que aparentemente a todas luces está haciendo es disparar de la baqueta. Denota o improvisación o que está disparando de la baqueta y es bien importante llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió el alcalde.

El ejecutivo municipal no recibió más información de parte del secretario de Seguridad Pública. El funcionario, según Gonsález, no pudo precisar el nombre del empleado municipal, la institución a la que se donarían la comida y las acciones que se tomarán.

“Él solo me dijo que se reunirá hoy con el COE para evaluar la situación y que, posiblemente, el lunes estarían iniciando una investigación. Pero yo te puedo decir que ya los abogados del municipio están terminando un informe de una investigación que generamos nosotros y estamos listos para acudir a Justicia cuando eso se termine. También le entregaremos copia a ellos”, destacó el alcalde.

El manejo de los vagones en Peñuelas tenía jurisdicción por parte de varias áreas del gobierno, excepto del municipio.

De acuerdo con Gonsález, la Guardia Nacional era la que estaba encargada del manejo de los furgones en combinación con la empresa Individual Management que, a su vez, fue subcontratada por el Departamento de Vivienda.