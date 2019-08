El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, aseguró hoy, martes, que le han realizado acercamientos para ocupar el cargo de secretario de la Gobernación.

De hecho, confirmó que la gobernadora Wanda Vázquez se comunicó con él para pedirle recomendaciones de personas cualificadas para ocupar el cargo, el cual está vacante desde que Ricardo Llerandi presentó su renuncia tras la publicación del chat de Telegram, del cual era parte junto a 12 personas cercanas a esta administración, incluyendo el renunciante gobernador Ricardo Rosselló.

"Ella (Wanda Vázquez) me informó que está buscando un secretario de la Gobernación, y me pidió recomendaciones. Yo tendría que evaluar muchas cosas porque yo soy alcalde electo de San Sebastián. Lo que queda es un año y cinco meses y hay muchos factores que tenemos que tener presente", dijo durante una entrevista radial (NotiUno - 630 AM).

Jiménez se reunirá hoy con la gobernadora en La Fortaleza para, entre otras cosas, someter una lista de personas recomendadas para ocupar el puesto.

"Hay gente que ha llamado, no te voy a decir lo contrario porque te voy a decir una mentira. Voy para San Juan hoy, voy para La Fortaleza", añadió el ejecutivo municipal, quien no especificó cuál persona fue la que le ofreció el cargo.

El alcalde de San Sebastián fue uno de los primeros políticos en opinar que Vázquez debía permanecer como gobernadora. Jiménez añadió, además, que la delegación de su partido debe reconocer que la comisionada residente Jenniffer González debe permanecer en Washington D.C. para continuar buscando los fondos de recuperación para el país.