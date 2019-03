La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, confirmó hoy, miércoles, que solicitó ayer dos supoenas a un tribunal para que le ordene a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a que provea la dirección física del excoordinador de Revitalización del ente federal, Noel Zamot, para entrevistarlo tras sus expresiones sobre alegadas irregularidades en el gobierno.

Según la funcionaria, la Junta no contestó la primera citación, por lo que se emitió una segunda.

"El Departamento de Justicia, debido a unas expresiones que hizo el señor Zamot, pidió que la Junta supliera una información respecto a la dirección de este señor y la misma no fue recibida, no fue confirmada. Nosotros le dimos un término de contestar esa información, tienen hasta hoy (a las 12:00 p.m.)”, aseguró la secretaria en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Wanda Vázquez sostuvo que aunque la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, explicó las declaraciones de Zamot, "no le corresponde a estos funcionarios explicar esas expresiones".

Jaresko afirmó que el exfuncionario del ente federal estaba "frustrado".

Zamot señaló públicamente la supuesta filtración de unas propuestas de proyectos de desarrollo económico "a otros amigos" de funcionarios del gobierno. Asimismo, denunció irregularidades en unos procesos de contratación.