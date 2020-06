El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó hoy, miércoles, que a partir de mañana, jueves, la agencia reportará casos confirmados y casos probables de COVID-19, de acuerdo con las guías establecidas por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales de Estados Unidos.

El director del Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud, Miguel Valencia, explicó que los casos confirmados son aquellos pacientes a los cuales se le realizó la prueba diagnóstica molecular del virus, mientras que los casos probables son los que han sido procesados por pruebas serológicas (rápidas) que no son diagnósticas.

De acuerdo con Salud, al dividir la cifra de casos bajo estas nuevas categorías, hasta el 3 de junio Puerto Rico acumulaba 1,406 casos de COVID-19. De esos, 1,119 son casos convalecientes, 140 muertes registradas y 147 casos activos.

Detalló que en caso de que un paciente identificado por prueba serológica sea sometido a una prueba molecular y resulte positivo, pasará a ser un caso confirmado.

Indicó, además, que con las gráficas que ha levantado Salud con los casos reportados, el pico de los contagios en el país se identificó en la semana del 31 de marzo. Posteriormente, aseguró, los casos han ido disminuyendo.

El galeno afirmó que en la isla se están haciendo unas 2,000 pruebas serológicas al día entre lunes a viernes y que en los pasados días solo han identificado un aumento en casos por brote del virus en el municipio de Ciales.

De hecho, los cambios, que se verán reflejados desde mañana en el panel de datos de COVID-19, también mostrarán los casos confirmados y probables por municipio.

“Eso nos va a dar una idea de como la epidemia se está moviendo en la comunidad”, aseguró Valencia al explicar que las pruebas serológicas IGG positivas darán una idea de cuantas personas se contagiaron con el virus en días o semanas pasadas, pero pasaron la enfermedad de forma asintomática o sin síntomas.

El galeno reiteró que todas las pruebas son importantes. Resaltó que si la diagnóstica molecular sale positivo esto significa que el virus está activo, mientras que las pruebas serológicas IGG e IGM positivas indican que esa persona tuvo la enfermedad. Subrayó, no obstante, que pueden haber falsos negativos, por lo que la clínica o los síntomas que presente la persona son importantes y pueden ameritar a que se le realice otra prueba a la persona.

Igualmente, las muertes ahora se informarán como muertes confirmadas y probables. Los fallecimientos confirmados son losde los pacientes que hayan arrojado positivo a una prueba molecular de COVID-19, mientras los fallecimientos probables son definidos como los de las personas que hayan dado positivo a una prueba serológica y un médico haya anotado una relación con el virus.

Según Salud, hasta hoy la isla tiene 143 muertes reportadas, de las cuales 63 han sido confirmadas por el Sistema de Vigilancia y 80 por el Registro Demográfico.

"No estamos eliminando casos porque el total sigue siendo igual, estamos viendo a qué categoría los ubicamos ahora", estableció Valencia en una conferencia de prensa de Salud para actualizar la respuesta a la emergencia.

El funcionario indicó que el pico de muertes fue el 13 de abril, cuando se identificaron seis personas fallecidas por COVID-9, lo que significa que fueron dos semanas posterior al pico de casos el 30 de marzo que sumó 84 contagios, según Valencia.

Casos recuperados

En cuanto a la cantidad de pacientes recuperados de COVID-19, Valencia indicó que no hay una definición uniforme para identificar a estas personas, por lo que la agencia determinó utilizar la categoría de casos convalencientes que son aquellos que han superado la enfermedad, que no están hospitalizados y no fallecieron.

En el caso de Puerto Rico, se refirió a la que usa el Sistema de Veteranos. Del total de casos diagnosticados, ese sistema identifica una categoría que se llama activo (personas en el hospital o que no han cumplido 14 días de cuarentena) y las muertes reportadas. El consenso, dijo, es que el modelo que usarán para identificar a las personas convalencientes será la siguiente: del total de casos se restarán las personas hospitalizadas por el virus, los que estén aún en el período de cuarentena de 14 días y las muertes.

De acuerdo con el médico, hasta la semana pasada en Puerto Rico había 1,119 pacientes que reunían estas características.

"Hasta que no haya una mejor forma y una mejor definición de saber qué es un caso recuperado, el consenso al que se llegó fue, para tener un estimado, métodos provisionales, ante la falta de un método definido, con estimados. Así que al sacar esa diferencia, ese es el número que el departamento estará reportando como casos convalecientes", precisó.

Establecen guías para realizar pruebas moleculares

La doctora Iris Cardona, subsecretaria de Salud, informó que se creó un documento para que los médicos sepan cuándo se debe hacer una prueba molecular en pacientes con síntomas y cuándo practicar una prueba serológica, para la cual se necesita que la persona haya tenido síntomas por cinco a siete días para que el resultado de la prueba sea correcto.

“El documento es sencillo e incluye una tabla que dice en qué etapa de la infección puede estar el paciente. Esto no es para el público, sino para el clínico (los médicos)”, dijo Cardona.

La funcionaria comentó que el documento ya está disponible y es cónsono con las que había emitido la Sociedad de Enfermedades Infecciosas.

Vigilan brote de casos en Ciales

La doctora Jéssica Irizarry, del Departamento de Salud, comentó, mientras tanto, que del brote que ocurrió en Ciales ya se han identificado 11 casos positivos a la prueba diagnóstica molecular.

Agregó que se esperan los resultados de otras pruebas adicionales de personas que arrojaron positivo al virus y tuvieron contacto con otras personas posterior a su contagio.

El secretario de Salud comentó que hizo una consulta con la división legal de la agencia para ver cómo se procede con personas que no sigan las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio de esta enfermedad, como el uso de mascarillas.

Según González Feliciano, precisamente, fue la falta artículos de seguridad personal lo que provocó que una señora, que regresó al país luego de viajar al estado de Massachusetts, no se hizo la prueba en el aeropuerto ni tomó medidas como el uso de mascarillas y a los tres días de su regreso a la isla comenzó a desarrollar síntomas del virus.

No obstante, sobre la negativa de la mujer a pasar por el área de cernimiento en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el secretario, quien reiteró que se encuentra muy satisfecho con el trabajo que se ha estado realizando en el aeropuerto para identificar casos de COVID-19, comentó que se trabaja en una campaña educativa para que las personas le pidan a familiares o visitantes que lleguen a la isla que se realicen la prueba en el aeropuerto para ayudar a identificar casos del virus y evitar que personas contagiadas sigan transmitiendo la enfermedad.