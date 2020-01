Al tiempo que aseguró que tiene un plan de contingencia en caso de que haya un caso de coronavirus, el Departamento de Salud indicó que la única preocupación que tiene al momento es que alguien contagiado llegue a la isla por un puerto de entrada no autorizado por el gobierno federal.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, indicó que ya se ha comunicado con otras agencias, como Patrulla Fronterizas (CBP, por sus siglas en inglés), así como con otras entidades de la comunidad china en Puerto Rico.

"La única cosa de la que estábamos un poquito más preocupados... sabes que hay una entrada de ilegales que provienen de China. Estamos tratando de ver cómo en conjunto con CBP y con el consultado de China damos orientación a estos grupos, a sus representantes en la isla, para que si tienen algún síntoma así, que nos avisen", indicó Rodríguez a su salida de Fortaleza.

Mientras, el titular de Salud dijo que por el momento no hay preocupación con los pasajeros que lleguen en aviones debido a que no hay vuelos directos desde China a Puerto Rico.

Señaló que esos vuelos pasan primero por aeropuertos donde ya hay presencia de personal especializado realizando monitoreo.

En el caso de Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) realiza esas inspecciones en los aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Chicago y Nueva York.

"La ventana que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos de China", sostuvo Rodríguez. "Como no se reciben, pasan por monitoreo en Europa u otro de los países".

"Hasta ahora lo que nos han dicho es que toda persona que venga de China, ya han sido monitoreada", acotó.

De todas formas, informó que el Departamento de Salud tiene un plan para implementar en caso de que surja alguna persona con contagio del coronavirus.

Destacó que con la ayuda del CDC han comenzado a preparar un lugar donde esa persona sería hospitalizada, pero declinó indicar por el momento dónde es "para no alarmar".

Agregó que en Puerto Rico ya hay "un contingente del CDC" que viajó para apoyar con los campamentos que se han desarrollado en diferentes partes del sur y suroeste de la Isla, por los sismos.

"Ya estamos preparando facilidades para atender estas personas. El CDC nos está ayudando y ya pedimos ayuda a ellos. En cualquier momento que ocurra algún caso, hay personal listo para ser enviado a Puerto Rico para ayudarnos en esto", dijo el funcionario.

"Sí hay plan. Cuando la persona se identifica que falla la prueba de influenza se aísla. Se le manda prueba de 'PCR' y se le envía directo al CDC para escrutinio. Si sale negativo, el paciente no se alarma, como pasó con una persona en Texas", abundó. "Tenemos un sitio que está preparado, que no vamos a decir, para hospitalizar personas... No queremos alarmar a las personas, pero el Departamento de Salud está preparado y está trabajando mano a mano con el CDC".

Rodríguez explicó que el virus se comporta de forma muy similar a la influenza, comenzando por el hecho de que las personas inmunocomprometidas son las más expuestas.

Pero, del mismo modo, dijo que prevención es la misma que la influenza. De modo que se puede evitar el contagio tomando precauciones, como el lavado de manos y cubrirse al toser.

Exhortó a los ciudadanos a vacunarse contra, porque puede evitar contagiarse con la influenza, mientras se espera por el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.