La organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico se defendió de los señalamientos del senador Carmelo Ríos, quien dijo esta mañana que la entidad no le brindó ayuda en la organización de dos eventos que tendrán lugar esta semana y que atraerán a la isla a 1,800 legisladores estatales, funcionarios gubernamentales y representantes de empresas de Estados Unidos.

Ríos hizo sus declaraciones cuando anunció la celebración en San Juan de la Cumbre del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, en inglés) -entidad que preside- y la Conferencia Nacional del Consejo de Gobiernos Estatales (CSG, en inglés) -institución a la que pertenece.

Mediante comunicado de prensa, Discover Puerto Rico expresó que “el DMO ha provisto un apoyo sustancial financiero y de logística al evento. El DMO ha estado en constante comunicación con los organizadores del evento, contratados por el Caucus (Nacional de Legisladores Estatales Hispanos) y ha mantenido al tanto al senador Ríos sobre los esfuerzos desde principios del año”.

En sus declaraciones escritas, Discover Puerto Rico dijo que le brindó apoyo al evento en lo siguiente:

• Un incentivo económico basado en habitaciones noches contratadas, resultando en una proyección de impacto económico de $330,000. El DMO utiliza un modelo económico estándar de la industria endosado por Destinations International.

• Asistencia en la coordinación y negociación con los hoteles donde la delegación se está hospedando

• Enlace con la Oficina de Rones de Puerto Rico para auspiciar el evento

• Enlace con la Compañía de Turismo para el uso de La Arcada para uno de sus eventos

• Enlace con GSI (Group Services, Inc.) para el uso de las facilidades del Cuartel Ballajá

• Enlace con tres compañías de DMC (compañías de manejo de destino) para ayudarles con las necesidades de logística

“Como se le mencionó al senador Ríos en un correo electrónico con fecha del 23 de septiembre, el DMO se siente honrado de trabajar con él, su personal de trabajo y el National Hispanic Caucus State Legislators para hacer de este evento uno exitoso”, concluyó el comunicado de la entidad.

Esta mañana, el senador indicó que la Compañía de Turismo de Puerto Rico lo ayudó a coordinar los detalles de la organización de los eventos, incluyendo oferta de entretenimiento que conlleven poco o ningún gasto de parte del gobierno local, como la banda y la tuna de la Universidad de Puerto Rico y cabezudos para amenizar los eventos.