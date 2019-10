El Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda convocó ayer a los pensionados a una asamblea nacional para deliberar cuáles son las opciones para detener el recorte de 8.5% a las pensiones de los servidores públicos propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) e incluido en el Plan de Ajuste de la Deuda.

Eva Prados, portavoz del organismo, así como parte de la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA), indicó que a pesar de que aún no hay fecha para la celebración de la asamblea, la idea es que se discutan las alternativas a través de un proceso participativo.

“La idea es que los pensionados, precisamente, discutan las alternativas que hay al recorte de las pensiones. Ellos mismos deliberan y tomen una decisión sobre cuál va a ser su postura, porque aquí los pensionados no están debidamente representados en ese proceso de quiebra y esa asamblea lo que busca es un proceso deliberativo y participativo”, explicó Prados.

A través de la campaña Construyamos Otro Acuerdo se han propuesto varias alternativas, dijo Prado, como la cancelación de la deuda que ha sido emitido ilegalmente para liberar fondos y destinarlos para el pago de las pensiones y sacar el Sistema de retiro del Fondo General y buscarle una fuente fija de repago.

La alternativa de celebrar una asamblea nacional surgió hoy durante una protesta convocada por el Frente en Defensa de las Pensiones. Cientos de jubilados y empleados del gobierno marcharon en protesta a los recortes propuestas y advirtieron que se apoderarán de la calle en defensa del dinero que aportaron a través de su carrera.

“A nosotros no nos representan, nosotros no fuimos los causantes de esta crisis de los sistemas de retiro en Puerto Rico. La crisis la tienen ellos, los bonistas que se confabularon con el gobierno…que auditen primero la deuda antes de venir a pedirle un centavo a un pensionado. Nosotros estamos cansados de estar pagando contribuciones”, señaló Andrés Miranda del Frente en Defensa de las Pensiones.

La economista Martha Quiñones advirtió que el recorte propuesto provocará, además, una merma en los recaudos del gobierno y, por ende, el cierre de pequeños y medianos comerciantes

“Aquí hay que hacer justicia…por qué no legislan para que le quiten la pensión a los corruptos, por qué no legislan para que le quiten la pensión a los políticos, por qué no legislan para que le quinten la pensión a los alcaldes. Ah, pero entonces al pueblo trabajador, a los que la pagamos nos van a maltratar así, a los que construimos a Puerto Rico. Este pueblo ya está harto y dice basta”, dijo la también profesora.

La alcaldesa de San Juan y aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, participó de la manifestación. También lo hizo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que busca su inscripción para participar en las elecciones del 2020.

Cruz indicó que el reclamo de los pensionados es necesario. “Un país que trata mal a los que lo construyeron es un país que nos e respeta a sí mismo, porque la soga no se puede seguir rompiendo por lo más chiquito”, señaló Cruz al insistir la importancia de que se audite la deuda y que el pago de pensiones -al igual que los servicios de salud, seguridad y educación, se declare como un servicio esencial.