El progreso de Puerto Rico se encuentra en manos de las mentes que todavía se forman en el aula escolar, de aquellos que levantan su voz y apuestan por un mejor país.

Bajo este pensamiento, 220 estudiantes de escuelas públicas participaron hoy, miércoles, del foro “Jóvenes del nuevo milenio comprometidos con la transformación de Puerto Rico”, del programa Talent Search de ASPIRA, una organización sin fines de lucro auspiciada por el Departamento de Educación federal.

“Ustedes son un grupo que realmente tiene que responderle a Puerto Rico transformando en acción lo que ustedes viven”, fue el reto que le lanzó a los estudiantes el doctor José Jaime Rivera, expresidente de la Universidad del Sagrado Corazón, al tiempo que resaltó que ASPIRA se creó “para romper barreras, para abrir puertas que este sistema económico y político que vivimos, desgraciadamente, mantiene cerradas”.

Junto a otros cuatro panelistas desde el Centro de Convenciones en Miramar, Rivera inyectó una dosis de realismo ante la realidad sociopolítica y económica adversa que vive el país, pero también reconoció la oportunidad que guarda la generación de jóvenes de escuela intermedia y superior.

“Yo solía decir antes, cuando me preguntaban, que yo era un pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Eso era antes, porque en los últimos años yo soy pesimista a corto plazo y pesimista a largo plazo porque no veo por dónde se sale de esto (la situación de país) y agradezco tanto hoy que me hayan invitado porque ya sé por dónde se va a salir y vuelvo a recuperar, de cierta manera, esperanza”, afirmó Rivera.

El educador enfatizó que el huracán María, que abatió a la isla el 20 de septiembre de 2017, “nos abrió los ojos” a un nivel de pobreza tercermundista que debía atenderse con conocimiento, voluntad y liderato. Reconoció así la labor de los estudiantes de la escuela superior Belén Blanco en Loíza, quienes hablaron sobre su “Proyecto Comunitario Control de Mosquitos”, una iniciativa bajo ASPIRA que mezcla el teatro con la educación para llevar un mensaje de prevención ante la proliferación de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.

“Lo más importante que yo podría decirles hoy es que se tienen que involucrar en la vida social y política y a mí no me importa en qué grupo ustedes militen, lo importante es que se involucren”, resaltó Rivera.

Otro que reconoció la crisis económica y de pobreza del país fue el fundador de Los Cidrines y excandidato independiente a la gobernación Manuel Cidre, quien emplazó a los adultos a integrarse a los jóvenes para “ser parte de la solución”.

“Juntos vamos a hacer de Puerto Rico el país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños”, afirmó.

El empresario -quien reconoció la representación puertorriqueña a nivel internacional en los deportes, la ciencia y la música- hizo un llamado a la unión, jóvenes y adultos por igual, mientras aseguró que la solución está en quedarse en el país y luchar colectivamente, de forma innovadora, diferente y relevante.

“Si yo panadero hoy me he podido dirigir a ustedes como lo he hecho en la mañana de hoy, si yo como panadero he podido llevar una industria artesanal a ser una marca importante en Estados Unidos, ¿ustedes me quieren decir a mí que la solución es irnos? La solución es quedarnos, es luchar, es echar pa’lante, es apoderarnos, es ser responsable. Y el que no vaya a hacer nada, que no se lamente”, sostuvo.

Por su parte, Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial de Innovación Social de GFR Media, destacó la necesidad de pensar en colectivo, cultivar el espíritu y vivir al servicio de la comunidad.

El también consejero editorial de la empresa afirmó que “existimos en conjunto, existimos por los demás y para los demás, no existimos para nosotros mismos”, por lo que deben analizar cómo poner cada uno de los talentos al servicio de los demás.

“Están ustedes en una gran aventura, hay que verlo así, como una aventura de aprendizaje… Véanse como estudiantes de por vida”, invitó Ferré Rangel.

Otro de los temas que se discutió fue el de oportunidades laborales dentro de la tecnología. La directora de Educación de Microsoft Caribbean, Keren Henríquez, destacó la necesidad de adquirir destrezas que las empresas buscan en sus empleados para responder a las transformaciones de la era moderna.

Según Henríquez, 808 millones de personas en el mundo deberán aprender -para el 2020- nuevas destrezas para mantenerse relevantes y conservar los empleos que hoy existen, y que 65% de los estudiantes de hoy día tendrán trabajos que todavía no existen. Por tal razón, exhortó a los jóvenes a educarse en destrezas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y sobre conceptos como realidad aumentada, inteligencia artificial y el Internet de las cosas.

La ejecutiva resaltó que, como parte del esfuerzo educativo de su compañía, estudiantes de escuela superior pueden adquirir un certificado profesional de Microsoft, una de las habilidades que buscan las empresas en sus empleados.