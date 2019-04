El gobernador Ricardo Rosselló Nevares subrayó esta mañana que las denuncias que el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez refirió a La Fortaleza contra la ahora exsecretaria de Educación, Julia Keleher, eran académicas porque se resolvían con la salida de la funcionaria del gobierno, cosa que se ya se estaba concretando al momento del referido.

Del mismo modo, el mandatario lamentó que Méndez no se haya comunicado personalmente con él si tenía el interés de denunciar un conflicto de interés de un alto ejecutivo de la Rama Ejecutiva.

“El presidente de la Cámara tiene mi número de teléfono y se comunica conmigo todo el tiempo. Si hay un asunto de importancia como esto, él sabe que me puede contactar”, dijo Rosselló Nevares en una entrevista radial (Z93).

El gobernador no ofreció detalles sobre las denuncias hechas por Méndez. Temprano en la mañana trascendió que se trataba de unos conflictos por un contrato de Keleher con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“La información era académica porque era sobre un contrato que ya no tiene”, dijo Rosselló Nevares. La cancelación de ese contrato ocurrió el jueves, el mismo día en que Méndez hizo la denuncia ante el secretario de la gobernación Ricardo Llerandi.

Más temprano en el día Méndez aclaró a quién en La Fortaleza le hizo las denuncias sobre las supuestas irregularidades luego que el gobernador negara en una conferencia de prensa que él haya recibido información sobre alguna irregularidad atribuida a Keleher. De hecho, el gobernador en un momento hasta reaccionó en tono irónico al cuestionar si Méndez había hablado con las paredes de la mansión ejecutiva en lugar de algún empleado de su despacho.

“Ciertamente, yo no hablé con el gobernador y eso yo lo he dicho desde el principio, pero sí hable con el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi y le di una información que yo tenía y le dije: ‘investíguense eso no vaya a ser una situación que sea incómoda para la administración’”, indicó Méndez en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Llerandi afirmó posteriormente que Méndez sí le informó sobre un aparente conflicto de Julia Keleher con el contrato que esta tenía con Aafaf, pero la comunicación fue luego de que la funcionaria renunciara al contrato.

“Aquí se ha dado la impresión de que el presidente de la Cámara le dejo saber a La Fortaleza, hoy dice que fue a mí, antes de la salida de Keleher alegadas irregularidades, falso. El presidente de la Cámara se comunica con este servidor luego de la salida de Julia Keleher”, estableció categóricamente.

Según el secretario, la información que tenía Méndez contra Keleher “no fue corroborada” por el legislador.

“A mí me llegan todos los días alegaciones, algunas validas, algunos chismes. Mi responsabilidad como secretario de la Gobernación es validar las mismas”, aseguró.

“Menos de 24 horas después de lo que me dijo el presidente de la Cámara, mientras indagábamos, Julia Keleher renunció al contrato por lo que no se iba a materializar conflicto alguno porque ya no tenía contrato”, añadió.