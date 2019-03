El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, validó las razones ofrecidas por los directores de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAP) y del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR) para rechazar el proceso de consolidación de ambas instituciones propuesto por el gobierno como parte del Plan Fiscal Certificado.

Llerandi Cruz, mediante comunicación escrita, indicó que el gobierno descartó la consolidación porque, según los análisis que han llevado a cabo para ambas corporaciones, no se lograrían ahorros.

"Entendemos que no se lograrán ahorros que justifiquen una consolidación. En todo caso, se pueden evaluar acuerdos colaborativos entre la EAP y el Conservatorio o con otras corporaciones públicas para lograr ahorros. Esto puede incluir a la Corporación de Artes Musicales, el Departamento de Educación y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)", resaltó Llerandi Cruz en sus expresiones escritas.

Del mismo modo, el Secretario de la Gobernación añadió que una consolidación requeriría la aprobación de instituciones acreditadoras como la Middle States Commission on Higher Education (Msche) y la National Association of Schools of Music (NASM).

"Por otra parte, las instituciones acreditadoras requieren que las instituciones académicas acreditadas les presenten, discutan y justifiquen cualquier cambio que conlleve un impacto significativo. Ese proceso no se ha realizado con ninguna de las acreditadoras de la EAP ni del Conservatorio. Por tanto, una legislación basada únicamente en factores económicos puede incidir y poner en riesgo las acreditaciones de dichas instituciones", enfatizó Llerandi Cruz.

La directora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le envió una carta a los directores del CMPR y de la EAP el 16 de marzo sobre el proceso de consolidación propuesto por el gobierno con el cual se obtendrían ahorros de hasta $677,000 para el año fiscal 2019, de los cuales $98,000 son de medidas de consolidación y reorganización.

Sin embargo, el director ejecutivo del CMPR, Pedro I. Segarra Sisamone subrayó y detalló ambas razones ofrecidas por Llerandi Cruz para rechazar la consolidación durante una entrevista con El Nuevo Día el pasado 18 de marzo.

Segarra Sisamone levantó la preocupación de perder las acreditaciones de la Msche y de la NASM debido a los cambios significativos que a causa de una consolidación, al igual que la posible pérdida de elegibilidad para recibir fondos federales bajo Título IV. El director del CMPR también señaló que una consolidación sería más costosa y no desembocaría en ahorros.

El funcionario recordó que en diciembre asistieron a una reunión con funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sobre las medidas de ahorro como parte del plan fiscal y que los mismos miembros de la Aafaf estuvieron de acuerdo en que una consolidación saldría más cara debido a que el proceso de cambios es muy caro.

Por su parte, la directora ejecutiva de la EAP, Ileana Muñoz, sostuvo en la misma entrevista con El Nuevo Día que no podía contestar los requerimientos detallados en la carta enviada por la JSF porque desconocía cuál era el plan específico de consolidación. Tanto Muñoz como el presidente de la Junta de Directores de la EAP, Abdías Méndez Robles, se mostraron en desacuerdo con la consolidación.