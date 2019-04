El Senado confirmó ayer -con el rechazo de las minorías legislativas- al subsecretario asociado del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, para dirigir de forma interina la agencia tras el gobernador Ricardo Rosselló retirar la designación de Eleuterio Álamo a la silla.

“Esto es un trámite temporal, provisional para que el gobernador pueda seleccionar a una persona a la altura, con la capacidad para manejar el Departamento de Educación”, señaló el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien inició su alocución felicitando a Rosselló por reflexionar sobre el asunto y “actuar correctamente”.

“Felicitamos al gobernador porque en el ejercicio demostró madurez, liderato y prudencia”, expuso Rivera Schatz, quien discutió el asunto el domingo y ayer con el gobernador.

El Senado atendió la designación de Hernández Pérez a través de la aprobación de la Resolución del Senado 1038 luego que el gobernador anunciara -mientras la mayoría legislativa celebraba un caucus para discutir el asunto- que retiraba la designación por solicitud del nominado.

La controversia con el nombramiento de Álamo surgió luego que este fuera designado como jefe interino por la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, a través de una orden administrativa, ante la ausencia de una orden de sucesión en la Ley 85 de Reforma Educativa.

Rivera Schatz, sin embargo, sostuvo que el proceder era ilegal y que una designación interina requería el consentimiento del Senado, tal y como dispone el Código Político de Puerto Rico.

Rosselló confirmó la designación de Hernández Pérez -ya revelada a través de la resolución legislativa- mediante un mensaje en redes sociales. “Informamos que estará fungiendo de manera interina el subsecretario Dr. Eligio Hernández Pérez. Eventualmente se enviará al Senado un nombramiento en propiedad”, señaló Rosselló a través de un tuit.

Explica sus planes

En entrevista con El Nuevo Día, el recién designado secretario interino sostuvo que su prioridad al mando de la agencia será dar continuidad a los planes de trabajo que beneficien a las comunidades de las 856 escuelas públicas del país mientras se selecciona a la persona que ocupará el cargo en propiedad, como completar los procesos de matrícula para el próximo año escolar.

No obstante, Hernández Pérez adelantó que próximamente encaminará cambios administrativos en la agencia con miras a mejorar la “gerencia” de los proyectos educativos de cara a agosto.

“Tiene que haber cambios. Queremos tener un año académico robusto, que las comunidades escolares puedan participar en la creación de las organizaciones escolares. Vamos a crear espacios de diálogo permanentes, reuniones en esa dirección, todo lo que sea para beneficiar a las comunidades escolares para que sean robustas en la toma de decisiones, le vamos a dar paso”, expresó.

El funcionario -quien colaboró en la confección del Plan para PuertoRico durante la pasada campaña electoral y en la creación de la Ley 85- manifestó que “cuando hay una administración que asume el rol de dirigir un país, hay unos compromisos programáticos en términos de lo que el candidato a la gobernación identificó en su plataforma”.

A esos efectos, el secretario interino sostuvo que “va a estar gerenciando que los proyectos tengan sentido y se vayan ejecutando según la visión del Ejecutivo”.

“En este momento entendemos que la determinación (del gobernador de nombrarlo como interino) es una medida de trámite temporal y provisional para dar continuidad a los trabajos de la agencia”, sostuvo el funcionario.

Hernández Pérez no indicó, directamente, si estaría disponible para ocupar el cargo de secretario de Educación en propiedad.

“Esa es una dirección que le corresponde al Ejecutivo y al Senado de Puerto Rico le tocará la toma decisiones. Estamos enfocados en darle continuidad a las labores del Departamento de Educación”, dijo.

Fuentes de este diario aseguran que entre los nombres que baraja el Ejecutivo figura el de Álamo Fernández como secretario en propiedad. Mientras, en el Capitolio suena el de Edward Moreno, quien fuera secretario de Educación bajo la administración de Luis Fortuño.

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, formó parte de las negociaciones entre el Senado y Fortaleza y al finalizar la sesión legislativa se movió al hemiciclo, donde conversó con los legisladores.

Horas antes de retirarse el nombramiento de Álamo, este visitó a varios legisladores en busca de un espaldarazo a sus aspiraciones. Al ser abordado por la prensa, este rechazó hacer expresiones.

Voces en contra

Al votar en contra de la designación de Hernández Pérez como secretario interino, senadores de minoría cuestionaron su participación en el controvertible chat de WhatsApp que les costó el puesto a seis funcionarios de gobierno el año pasado, así como su posible implicación en los señalamientos de mal manejo de fondos y venta de influencias en la agencia que son investigados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“No hay más que ver los periódicos del día de hoy… donde en una madeja de contratos aparece esta persona señalada también como si hubiera sido parte de todo este contubernio que se ha dado en el Departamento de Educación”, señaló el senador popular Cirilo Tirado en referencia a reportes de El Nuevo Día.

“Con estos vientos borrascosos, me parece que lo correcto es no avalar el interinato de una persona que ya de por sí está señalada dentro de la madeja”, agregó.

En cuanto a su presunta participación en el chat, reportes de El Nuevo Día de abril del año pasado muestran cómo Hernández Pérez participó de un primer grupo que fue nombrado #TeamP3R-coffeebreak. El grupo era integrado por 49 personas y “era un espacio para que los integrantes del equipo de trabajo (de Plan para Puerto Rico) se dieran los buenos días, felicitaciones y otros misceláneos”, según un informe de la Oficina de la Administración de Tribunales.

“Alguien me podría decir si este señor es el mismo que se identificó como que participó en el revolú que también descabezó los asesores de Fortaleza. ¿Estaba en el chat o no? Esa es una pregunta válida”, cuestionó el senador popular José Luis Dalmau.

El portavoz de la delegación popular en el Senado, Eduardo Bhatia, le solicitó a Rivera Schatz un período de 24 horas para evaluar el nombramiento con más detenimiento y teniendo a la mano las credenciales de Hernández Pérez. La petición no fue atendida por la mayoría.

El senador por el Partido Independentista (PIP), Juan Dalmau, también se opuso a la designación por -entre otras cosas- tratarse de un proceso “atropellado”.

“Como quien saca un conejo de un sombrero como un acto de magia, una persona que no ha sido evaluada por el Senado, no conozco y no puedo hablar bien ni mal”, señaló el legislador.

El senador independiente José Vargas Vidot también emitió un voto en contra a la nominación de Hernández Pérez “para no abonar al clima de improvisación permanente que siempre resulta en una controversia innecesaria y prevenible”.