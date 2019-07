El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, calificó este miércoles los arrestos efectuados por las autoridades federales que incluyen a la exsecretaria de esa agencia, Julia Keleher, y a dos de sus ayudantes, como como “un innegable golpe” a la reputación del servidor público.

“Es muy lamentable e innegable el golpe que recibe la reputación del servidor público con noticias como las de hoy. Es un día para reflexionar en los valores que deben guiar día a día nuestro quehacer y nuestras acciones”, dijo Hernández Pérez en declaraciones escritas.

"A todas las personas arrestadas hoy les asiste el derecho y la presunción de inocencia. En este momento no contamos con la información sobre sus acciones para poder emitir un juicio sobre ellas. Sobre lo que no puede haber duda es que rechazamos cualquier práctica que se desvíe de la ley y que deshonre la vocación de servicio público. Reiteramos la cero tolerancia a la corrupción y como he expresado, el DE siempre está dispuesto a colaborar con cualquier proceso de investigación", añadió.

El Nuevo Día acudió hasta las oficinas centrales de Educación, pero el secretario no atendió a este medio. El portavoz de prensa del secretario, Aniel Bigio, dijo que Hernández Pérez se encontraba reunido con empleados del Departamento de Educación Federal.

Explicó que los funcionarios federales están en el Departamento de Educación desde el lunes. Pero aclaró que la visita no tiene ninguna relación con los arrestos efectuados hoy por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Bigio dijo que los federales están en la agencia como parte de la instrucción recibida para viabilizar la contratación de un consultor externo para el manejo de fondos federales.

Además de Keleher, dos sus exayudantes, Glenda y Mayra Ponce Mendoza, fueron arrestadas esta madrugada por agentes del FBI. Keleher renunció el pasado 1 de abril a su puesto. Tras su dimisión, circuló que la exfuncionaria era eje de una pesquisa federal en su contra.

Bigio confirmó que el contrato de las dos exayudantes de Keleher venció el pasado 30 de junio.

Ante ese escenario, el secretario de Educación defendió la integridad de los empleados de la agencia.

“El Departamento de Educación está compuesto en su inmensa mayoría por personas que compartimos valores de honestidad y de servicio, por personas que por años han hecho una carrera intachable”, dijo el secretario.

“Rechazamos cualquier práctica que se desvíe de la ley y que deshonre la vocación del servicio público”, agregó.

Dijo que están concentrados en “sanear el sistema, en mejorar nuestros procesos, establecer mecanismos y controles que nos permitan restablecer la confianza de nuestros ciudadanos”.