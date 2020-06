Procura mantenerte en un ambiente fresco y buena hidratación durante este viernes.

La exhortación es producto de la advertencia que hizo hoy el Servicio Nacional de Meteorología debido a que el pronóstico del tiempo anticipa índices de calor entre los 100 a 102 grados Fahrenheit y, posiblemente, mayor de los 102 grados en áreas urbanas y costeras.

La razón principal para el dominio del calor, según el meteorológo Gabriel Lojero, es que una masa de aire seco tiene mayor influencia ahora mismo en el área local y no permite que una onda tropical, que se encuentra al sur de la isla, genere suficiente actividad de lluvia.

"Tenemos una onda tropical que está pasando al sur del área y estamos rodeados de aire seco. Es posible que podríamos observar algunos aguaceros y tronadas en el noroeste en la tarde, pero nada significativo, porque la humedad hoy estará más limitada. El resto de la isla tendrá condiciones tranquilas y estables, aunque calurosa", indicó el experto en entrevista con El Nuevo Día.

Para mañana también se acercará otra onda tropical, pero la humedad de ese disturbio no llegará hasta la noche del sábado, por lo que el efecto de las lluvias también será mínimos.

Tanto para hoy como para mañana, según el pronóstico climatológico, será muy poca o ninguna la cantidad de precipitación sobre la zona este del país, sobre todo en la cuenca del embalse Carraízo cuyo nivel continúa descendiendo.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reportó hoy que Carraízo tiene 38.19 metros de agua, lo que significa que descendió 11 centímetros de ayer a hoy.

En general, el resto de los embalses también vieron una reducción en su nivel, excepto Guajataca que se acerca a nivel de seguridad tras varios días en de aumento en su nivel que hoy está en 193.59 metros.

Mientras, el embalse de Patillas se sumó hoy al de Cidra y Toa Vaca, en Villalba, que están en nivel de observación. El embalse de Cidra tiene 401.39 metros, Patillas 62.11 y el de Toa Vaca 147.75 metros de agua.

"El problema es que no tendremos lluvias significativas que mejoren el nivel de estos embalses. Continuaremos con el aire seco y con actividad de lluvia limitada. La lluvia sería en el oeste. Ahora mismo, cualquier onda tropical que se acerque a la isla no debería generar ilusiones, porque estará rodeada de polvo del Sahara y las condiciones en niveles altos de la atmósfera no serán muy favorables para que se formen estas lluvias organizadas y que beneficien a Carraízo u otros embalses", explicó Lojero.

El patrón del tiempo caluroso, seco y brumoso continuará, al menos, hasta mediados de la próxima semana cuando los modelos proyectan una reducción en el polvo del Sahara y, por ende, una leve probabilidad de lluvias.

El evento más significativo de polvo del Sahara llegará este próximo domingo, Día de Padres, y permanecerá hasta el martes. Será una intensa nube con particulado del desierto del Sahara cuyo pico máximo de concentración será el lunes cuando, incluso, la visibilidad se podría reducir a solo seis millas.

Entretanto, el viento estará soplando a razón de 15 a 20 millas por hora y por eso el oleaje se mantendrá entre los tres a seis pies.