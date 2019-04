El nominado secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, quien con toda probabilidad será confirmado esta tarde al cargo por el Senado, dijo esta mañana que la estructura administrativa de los siete negociados bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) no ha sido integrada en una como pueden ser las divisiones de Recursos Humanos y de Compras, no han sido completados.

“En términos de integración, se está trabajando en la consolidación de ciertas funciones en la parte administrativa como Recursos Humanos, la parte de contratos. Todo esto se está trabajando. Son los ejemplos que me han dado hasta el momento”, dijo Román al atender preguntas de los senadores durante la vista pública de su nominación.

¿Ninguno ha sido completado?, le preguntó la senadora penepé Zoé Laboy.

“Ninguno por completo”, le contestó Román.

Ante la respuesta, Laboy le solicitó a Román que, una vez sea confirmado, rinda al Senado un informe de estatus del progreso de la implantación de la Ley 20-2017 del DSP. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann, consignó en la vista de hoy que el DSP ha incumplido en referir esos informes de cumplimiento a la Legislatura.

“Es un requisito que no se ha cumplido”, dijo Neumann. “Hay mucha especulación sobre qué se ha logrado con esta sombrilla”.

Román identificó, aunque en términos generales, tres prioridades al leer su ponencia: la integración de los negociados, lo que llamó la “reconstitución”, en referencia a asuntos puntuales como los recursos, pago de nómina, reclutamiento y el acuerdo de la reforma de la Policía y modernización y compra de equipo.

El único senador que se expresó abiertamente en contra de la nominación lo fue el independentista Juan Dalmau Ramírez. Trajo a colación, por ejemplo, que el nominado debe tener algún vínculo político con el gobernador al haber colaborado en la preparación del Plan para Puerto Rico, la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista.

“Pero usted no fue su primer candidato”, le dijo Dalmau Ramírez.

El senador pipiolo consignó su oposición en dos vertientes. Por un lado, destacó el trasfondo militar del nominado.

“Se repite nuevamente la idea de que mientras más estrellas en el hombro, eso garantiza la seguridad y eso me parece que es una ruta que aquí ha fracasado”, dijo Dalmau Ramírez.

También dijo que la creación del DSP creó una “supraestructura” que minó la capacidad de acción de los ahora negociados que, en algunos casos, ni siquiera están vinculados como el Negociado de Ciencias Forenses, el Negociado de Emergencias Médicas y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 con el Negociado de la Policía.

“Lo que merecen es más recursos y eso no lo resuelve una sombrilla”, sostuvo Dalmau Ramírez.

“Vengo a hacer un trabajo. Entiendo la percepción sobre la militarización, pero eso no va a ocurrir”, le contestó Román, quien ayer se reunió con miembros de la minoría popular del Senado.

Al leer su ponencia, Román habló sobre como “procurará” el mejoramiento de la cubierta del seguro de incapacidad ocupacional de la Policía, la cotización de los policías al Seguro Social y atender otros beneficios marginales, aunque no dijo como ni con qué dinero.

“En el caso del Negociado de Bomberos, se harán las diligencias necesarias para resolver el déficit de nómina y continuar con las reparaciones a la planta física de sus estaciones”, dijo Román.

Aunque sin identificar la fuente de los fondos, aseguró que buscará acelerar el reclutamiento de nuevos policías, bomberos, técnicos de emergencias médicas, personal de manejo de emergencias, agentes de investigaciones especiales, patólogos forenses, personal administrativos y técnicos del sistema de emergencias 9-1-1.

“Esto es necesario para estabilizar las operaciones de los negociados, asegurando los servicios ofrecidos al público. Haré las diligencias necesarias para lograr una colaboración fructífera y efectiva, conjunto a la Junta de Supervisión Fiscal, para realizar estos objetivos”, dijo.

Román dijo que ha tenido un “primer vistazo” al presupuesto y, en un aparte con periodistas, dijo que el dinero para ejecutar ese plan de reclutamiento está identificado en el presupuesto que prepara el Ejecutivo.

“Tenemos que ver dónde vamos a poner nuestras prioridades”, dijo. “El objetivo es evaluar el presupuesto y que haya una alocación (ubicación) de los fondos en las prioridades del DSP”, dijo Román.

En un aparte con periodistas, Román reconoció que su principal reto será “es el tiempo".

“Es la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para poder consolidar este departamento. Hacer una agencia que atienda las necesidades del pueblo y del Departamento”, dijo Román. “Es cómo vamos a agendar todo esto”.

Durante el turno de preguntas, Román habló de que trabajará “fuertemente” para que los policías tengan un retiro digno y para que puedan cotizar para el Seguro Social. Un proyecto de ley del senador Miguel Romero que crearía un fideicomiso para viabilizar el pago del ese beneficio no ha sido aprobado en la Cámara alta.

“Entiendo la necesidad de estos individuos porque también estuvo ahí. Mi compromiso es ver… que vengan motivados y entiendo y apreciamos su labor”, dijo Román, quien dijo que en caso de ser confirmado comenzará visitas a estaciones debomberos y cuarteles de la Policía.

“De ahí es que uno aprende”, dijo.

A preguntas de Neumann, Román dijo que no cree en el concepto de la microgerencia, esto en relación a cómo sería su interacción con los jefes de los siete comisionados.

“Mi trabajo, a nivel ejecutivo, es asegurarme que los comisionados tengan los recursos para hacer su trabajo. En la parte operacional tienen que tener una línea de respuesta cuando se trata de temas estratégicos, pero deben tener el poder de tomar decisiones a su nivel. Mi trabajo no es micromanagement, es que tengan lo que necesitan para hacer su trabajo”, dijo Román.

“Mi trabajo es liderar siete agencias, pero que ellos coordinen los trabajos”, agregó.

Neumann ha sido enfático en cuanto a la necesidad de que el secretario del DSP sea un buen administrador. Román argumentó que tiene esa capacidad para administrar y que la ejecutó al trabajar con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que cobija 27 agencias bajo la misma sombrilla.

“He visto instituciones similares en otros lugares”, dijo Román. “Se pueden desarrollar medidas de economía para asegurarnos de la interoperabilidad entre las agencias. Se puede hacer trabajar”, sostuvo al sostener que cree en el concepto del DSP.

“Si hay que hacer ajustes, se hacen ajustes”, dijo Román.

Sobre ese mismo tema, el portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, le recordó que el todavía secretario del DSP, Héctor Pesquera, “dejó claro que la cadena de mando era él”.

“Si eso no se arregla, no importa cuán preparado esté usted, si no se arregla esa cadena de mando la confusión va a imperar en la sombrilla. Tiene que tener clara cuál es su posición y la de cada líder de las entidades y hasta dónde llega la raya para no cuestionar el liderato de esas personas”, dijo Bhatia en referencia a los siete comisionados.

Neumann inició su turno en la vista pública preguntándole a Román qué hubiera hecho de haber ocupado el cargo del DSP tras observar el vídeo diseminado en días recientes en las redes sociales en que se observa a varios individuos arrebatarle un fourtrack a un policía que intervino con ellos en Ciales.

“Me comunicaría con el comisionado (Henry) Escalera para ver los procesos para que se implemente la ley contra aquellos que pusieron en riesgo a este policía”, dijo Román.

Neumann trató de ayudarlo con la pregunta al cuestionarle si también investigaría el protocolo seguido en la intervención, incluyendo por qué el policía estaba solo en el lugar.

“Claro. Estaría consultando con el comisionado para saber cuales son los procedimientos interinos y el entrenamiento que recibió el policía”, sostuvo Román.

Durante la vista, Román dijo que ya se reunió con la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, no así con los ejecutivos de las agencias federales de ley y orden como el FBI y ATF.