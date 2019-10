El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, anticipó que el municipio terminará pagando sobre $1 millón en el caso que entabló una exempleada contra el ayuntamiento por un supuesto acto de acoso sexual por parte del hijo del exalcalde, Héctor O’Neill García, luego de que la legislatura municipal rechazó unánimemente el viernes que el pleito se transara por $600,000.

Según el ejecutivo municipal, la razón por la cual el ayuntamiento intentó transar el caso fue reducir los gastos de litigio, honorarios de los abogados y mitigar una posible sentencia del tribunal en contra el municipio.

Aunque la exempleada retiró la semana pasada la demanda con Héctor O'Neill Rosa, la alcaldía figura ahora como el único demandado.

“Al presente en este caso se han pagado cerca de $250,000 en gastos de abogado y todavía no ha comenzado”, señaló el ejecutivo municipal.

Sin embargo, en los otros casos contra el municipio que están relacionados con el exalcalde la cantidad aumenta a $1.9 millones, lo que fue descrito por el ejecutivo municipal como un "salidero" de fondos públicos que se podrían ser invertidos en obras municipales.

Pérez Otero indicó que respeta la decisión de los legisladores, pero advirtió que una vez el caso continúe su curso los gastos aumentarán.

“De ganar la demandante auguro que vamos a pagar una cantidad mayor a la cantidad de $600,000. Estimo que podría sobrepasar el millón de dólares. Adicionalmente, también en la esfera federal se incluyen los gastos de abogado de la parte demandante”, estableció.

No obstante, un estudio que realizó el municipio sobre cuánto se pagó en otros casos similares a este, arrojó que las cantidades van desde los $700,000 a los $3 millones.

Cuestionado sobre si la cantidad acordada entre ambas partes le parecía razonable, el alcalde, que asumió las riendas de Guaynabo en agosto de 2017 tras la renuncia de O’Neill García, dijo que si fuera por él “no pagaría ni un dólar”.

“Estamos lamentablemente pagando por las irresponsabilidades de la pasada administración. La demanda viene porque no se siguieron los protocolos”, estableció.

Asimismo, el ejecutivo municipal condenó las críticas que ha recibido por el acuerdo al que llegaron ambas partes y aseguró que el entendido no tiene que ver con el acuerdo al que llegó O’Neill Rosa con la demandada.

“Este asunto se ha tergiversado maliciosamente para decir que el municipio está pagando por la transacción que hizo el hijo del exalcalde con la demandante. Ellos habrán llegado a una transacción, yo ni sé que transacción, ellos sabrán, pero el municipio sigue siendo demandando”, estableció.

Pérez indicó que tras la determinación de la legislatura el juicio continuará en los tribunales y que tan temprano como mañana se escogerá el jurado que evaluará el caso.

Esta demanda fue radicada el 31 de marzo de 2016 cuando la mujer alegó que mientras trabajaba como abogada en la División Legal del municipio O’Neill Rosa la agredió sexualmente.

De igual manera, sostuvo que luego de denunciar las actuaciones del hijo del entonces alcalde fue sometida a un patrón de represalias que provocaron su dimisión al ayuntamiento.

"Iba a mi oficina a saludarme, alegadamente, y se me acercaba. Me besaba en el cuello. Me apretaba, tocaba mis nalgas, mis senos. Se restregaba sus partes íntimas contra mi cuerpo", sostuvo la abogada en 2016 a El Nuevo Día en una entrevista.