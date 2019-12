El nuevo secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, rechazó hoy, viernes, informar cuánto devengará Melinda Romero como "chief of staff" de esa agencia.

En medio de recientes críticas por la designación de la hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, el funcionario defendió que la exsenadora le asista "en cosas que son importantes para mí".

"El término de tiempo todavía no se puede medir porque tengo varias cosas en el tintero o sea que ella me va a seguir ayudando y, en su momento, se van a evaluar otros candidatos que tengan interés en llenar esa posición, y si ella tiene el interés pues se considerará igual que todos los demás. Mientras tanto, me va a seguir ayudando", respondió Janer cuando se le cuestionó, en un aparte con la prensa, cuánto tiempo estará Romero en esa posición.

"Lo único que te puedo hablar de eso (salario) es que ella va a continuar recibiendo la compensación que ha recibido, pero no lleva un aumento de salario”, agregó el funcionario. "Yo sé cuánto es (compensación salarial por mes), pero no voy a entrar sobre eso", insistió.

El Nuevo Día solicitó los datos sobre la compensación salarial que estará recibiendo Romero, pero no se recibió la información. En su lugar, Janer respondió, en declaraciones escritas, que la designación de la exsenadora "es temporera y no conlleva cambio de salario".

Previo a su llegada a Seguridad Pública, Romero trabajaba como administradora de la oficina del senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. Allí, devengaba un sueldo de $5,000 mensuales.

La designación de Romero como "chief of staff" se dio a conocer ayer, luego de que fuera confirmado por la portavoz del DSP, Kiara Hernández.

“Ella es empleada del Senado, estaba en destaque en el Departamento desde el 1 de mayo de 2019”, explicó la portavoz. "Continuará devengando el mismo salario que es sufragado por el Senado, sin diferencial".

Romero Barceló defiende a su hija

Mientras, el exgobernador Carlos Romero Barceló defendió ayer a las críticas contra la designación de su hija y se alejó de la decisión de Janer.