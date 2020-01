El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, negó en la mañana de hoy que en una reunión que tuvo el Partido Nuevo Progresista (PNP) anoche hubiera un endoso colectivo al precandidato a la gobernación por esta colectividad, Pedro Pierluisi.

“Fue una reunión muy buena de trabajo, de cara a las elecciones, con presidentes municipales y alcaldes para discutir estrategias de cara a las próximas elecciones”, dijo el líder cameral.

Según informó, ante la proximidad de las primarias la meta de la palma es tratar de llevar el mensaje de que el PNP es “el mejor Partido en el gobierno”.

A preguntas de la prensa, Méndez negó que en el cónclave se acordara pedirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que retirara su candidatura a la gobernación por el PNP para las elecciones generales de este año.

“Las aspiraciones de cada uno son personales y cada uno toma las decisiones (que mejor entienda). (Yo) no le aceptaría a nadie que (me pida) que yo me retire de alguna aspiración”, reiteró.

En cuanto al nombramiento de Elmer Román a la secretaría de Estado, Méndez comentó que este asunto no ha llegado a la consideración de la Cámara.

Cuando sea presentado el nombramiento, dijo, se celebrará el proceso de vistas públicas y se discutirá en caucus si Román tiene o no los votos para ocupar el cargo en propiedad.

En cuanto a la manifestación de anoche, comentó que aunque respeta el derecho a protestar del pueblo, no así los actos de agresión y vandalismo que causan daños a propiedades privadas y públicas, “especialmente en un lugar que ha sido declarado Patrimonio del Mundo, como es el Viejo San Juan”, concluyó.