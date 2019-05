Una masa de aire seco, acompañada con particulado del polvo del desierto del Sahara, limitará hoy la probabilidad de lluvia en Puerto Rico y también inducirá bruma en el ambiente, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De formarse algún aguacero, serán pasajeros y afectarán el este de la isla debido a la combinación de la humedad con los efectos locales y los vientos soplando del sureste.

Asimismo, el meteorólogo del SNM Juan Peña informó que durante la tarde, se esperan aguaceros dispersos sobre el noroeste de la isla. Pero, de todas formas, las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente secas y calurosas.

“Se esperan aguaceros dispersos en el noroeste y sobre el este-suroeste debido a los efectos locales. Para mañana, se espera más o menos las mismas condiciones que hoy y aguaceros dispersos por la tarde en el noroeste. Ese será el patrón hasta el miércoles”, explicó el meteorólogo.

Los cielos se mantendrán nublados debido a la bruma, por lo que podría afectar la visibilidad en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde. Por el momento, la visibilidad se mantiene a 10 millas.

La AdministraciónNacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), expone que los episodios de polvo del desierto del Sahara se registran a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño. De hecho, NOAA explica que esto se trata de una masa de aire muy seca, cargada de polvo del desierto, que se mueve usualmente hacia el océano Atlántico Norte cada tres a cinco días.

La calidad del aire se mantiene buena con un índice de 38 en la escala AQI a través de la isla, según la Junta de Calidad Ambiental (JCA)

El particulado afecta la salud de las personas. Pero, sobre todo, podría ser nocivo para aquellas personas que son sensibles a los alérgenos y los que padecen de problemas pulmonares.

Para el resto de la semana disminuirá la actividad de lluvia y, de formarse lloviznas, serán durante la mañana en el este y en las tardes serán sobre el oeste-noroeste.

Peña, además, advirtió que existe un riesgo alto de corrientes marinas hasta el martes por la noche para las playas en Puerto Rico debido a una marejada del noroeste.

El oleaje en las aguas locales se mantendrá en seis pies con períodos dominantes de 13 segundos desde la medianoche. Los vientos soplarán principalmente del este de 10 a 15 nudos con ráfagas más altas.