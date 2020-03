El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera solicitó ayer a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que exima del cierre gubernamental provocado por la emergencia que representa el coronavirus a 40 empleados del ente electoral necesarios para dar continuidad a los preparativos pre primarias.

“Las Juntas de Inscripción Permanente permanecerán cerradas durante la emergencia. No obstante, se solicitó a la gobernadora que se permitiera un personal mínimo en las siguientes oficinas para poder adelantar los trabajos electorales en la CEE”, indica un memorando distribuido por Dávila Rivera al cual tuvo acceso El Nuevo Día.

El memorando es producto de la reunión que sostuvo ayer lunes el pleno de la CEE que avaló la petición a la gobernadora.

De acuerdo con el documento, Dávila Rivera pide a Vázquez Garced que permita que trabajen empleados de la secretaría, la oficina de planificación electoral, operaciones electorales, oficina de informática, administración, recursos humanos, conservación y mantenimiento, junta administrativa del voto ausente y voto adelantado, seguridad interna, presidencia y la oficina de los comisionados electorales.

“Es preciso puntualizar que, de autorizarse la solicitud que realizó la Comisión por unanimidad, la cantidad de empleados convocados a trabajar sería de alrededor de cuarenta persona”, reza el memorando.

Indica además que el horario de trabajo sería de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m luego del almuerzo.

Pese a múltiples esfuerzos de El Nuevo Día, ni la secretaria de prensa de la Fortaleza, Mariana Cobián, ni el secretario de Asuntos de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, contestaron llamadas.