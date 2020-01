La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, informó esta mañana que el sistema de telecomunicaciones alrededor de la isla tiene, aproximadamente, 40% menos de capacidad debido a la falta de energía eléctrica en la mayoría de las antenas.

La funcionaria indicó que, de acuerdo con el último reporte de estatus que recibió en la noche de ayer, unas 1,056 antenas enfrentan problemas de transmisión en su señal, del total de 2,064 antenas alrededor de la isla.

“Aunque ese 40% suena alto, la realidad es que debemos dejar claro que no se debe a alguna avería o problemas en la infraestructura de las torres o antenas a consecuencia del terremoto, sino que por la falta de energía eléctrica se experimentan fallas en el servicio y por eso los reportes de que no funciona el internet o no salen las llamadas”, explicó Torres López, en entrevista con El Nuevo Día.

El terremoto de 6.4 que estremeció ayer a toda la isla no solo derrumbó una gran cantidad de residencias, comercios y escuelas, sino que, a su vez, provocó un apagón general que comenzó a afectar las principales antenas de señal en diversos sectores de la isla.

Torres López explicó que, inicialmente, las antenas comenzaron a funcionar con baterías ante la ausencia de energía por parte de la Autoridadde Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo, indicó que muchas de las baterías ya se agotaron por lo que ahora requieren de generadores eléctricos para continuar en función.

“Tenemos que esperar a que se de este proceso como medida preventiva para salvaguardar el equipo. No podemos dejar los generadores eléctricos allí, porque no son grandes, son relativamente pequeños, por lo que se lo pueden robar. Por eso necesitamos que se agoten las baterías para entonces instalar los generadores”, aseveró la funcionaria.

Informó, a su vez, que la interrupción en el servicio de telefonía debería durar un máximo de dos horas en lo que se completa la instalación de los generadores eléctricos.

“Hay que insistir en que es solo por falta de energía. Ya cuando la Autoridad (de Energía Eléctrica) reinstale sus plantas deberemos tener el sistema en su total capacidad”, aseguró.

Al momento de la entrevista, la funcionaria indicó que no había habido un colapso de las comunicaciones en la isla y que tampoco habían reportes de daños estructurales a las antenasy torres de comunicación.

El Negociado de Telecomunicaciones firmó en el verano del pasado año un acuerdo colaborativo con la Autoridad de Energía Eléctrica para darle prioridad al sistema de telecomunicaciones tras un apagón general. Sin embargo, Torres López sostuvo que aún no han podido poner en práctica dicha alianza.

“Se suponía que ese acuerdo serviría para circunstancias como estas, pero la Autoridad de Energía Eléctrica está dirigiendo su atención a trabajar y restaurar las plantas y centrales que sufrieron daños por el terremoto. Entendemos que una vez logren reponer los daños, entonces nos pondríamos en contacto para trabajar con el sistema de telecomunicaciones”, dijo la funcionaria.

Añadió que el Negociado de Telecomunicaciones espera tener un mejor panorama del estatus de la red a partir de las 10:00 de la mañana de hoy.

“Para ese momento, debemos estar recibiendo un reporte de cada una de las compañías de telefonía sobre cómo se encuentran tras el terremoto de ayer. Eso se debe a que con la declaración de emergencia del gobierno federal entra en vigor una directriz que obliga a las compañías a someter un reporte ante la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y ante nosotros (Negociado de Telecomunicaciones)”, puntualizó Torres López.