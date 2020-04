A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

El "task force" médico de la gobernadora Wanda Vázquez Garced no lleva minutas de las reuniones que realiza, informó esta tarde el doctor Willliam Méndez en un correo electrónico que le envió al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales.

El representante hizo una petición ayer, jueves, para que el grupo de profesionales entregara, a más tardar al mediodía de hoy, una copia "fiel y exacta de las minutas y audios" de las reuniones.

Fue Adil Rosa Rivera, exsecretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud, quien indicó que el grupo médico mantenía un registro de minutas y que la encomienda de llevarlas la tiene Méndez.

"Por este medio aclaro que lo que he preparado son apuntes informales que nunca se han presentado para aprobación de los miembros del 'task force' y tampoco se han circulado, por lo tanto, no tengo minutas de nuestras reuniones. Estos apuntes tampoco fueron discutidos en ninguna reunión. Tampoco es parte de nuestro modo de operar al realizar audio grabaciones", lee el correo electrónico que Méndez le envió a Morales y al que tuvo acceso este diario.

No está claro en la comunicación si Méndez entregaría a la Comisión de Salud esos apuntes o si a Morales le interesa revisar esos documentos.

Más temprano en el día, Morales insistió en tener acceso a las supuestas minutas.

“Es bien importante que tengamos esas minutas, a raíz de que la señora Adil Rosa Rivera declaró que era importante que las tengamos lo antes posible para poder validar su testimonio”, dijo Morales.

Rosa Rivera, entre otras cosas, indicó durante casi ocho horas de testimonio entre el martes y el jueves que personal del "task force" médico evaluó y ordenó la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por un total de $38 millones a la empresa Apex General Contractors. Específicamente vinculó en dicha determinación a los médicos Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado.

Rodríguez Quilichini, coordinador del grupo asesor médico, envió ayer una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en la que indicó que el task force “no tuvo objeción” a la compra. Sostuvo que el equipo de profesionales de la salud se limita a “estudios, investigaciones y planes estratégicos sobre cómo manejar la emergencia” y que no toca temas de costos y suplidores.

“Categóricamente, el 'task force' no realiza compras de ninguna índole”, agregó el galeno al sostener que el grupo sí hace recomendaciones sobre especificaciones de equipo, como las pruebas COVID-19.

Morales, por su parte, insistió en que las minutas son “muy pertinentes”.

“Pero eso no tengo prisa en citar a Segundo Rodríguez. Necesito tener una información clara y por eso no quiero tener prisa en cuanto a eso. Lamentablemente, no ha entregado la información la misma persona que ha solicitado ser citado a la comisión”, dijo Morales, quien adelantó que, si no recibe la información antes del lunes “acudiríamos a los tribunales a exigirla”.

Las vistas de la Comisión de Salud continúan el lunes con la participación de la directora de Compras del Departamento de Salud, Diana Meléndez y Mayra Toro, secretaria Auxiliar de Salud Ambiental en Salud. Morales explicó que Toro fue nombrada a un grupo especial creado para evaluar las especificaciones técnicas de las pruebas de COVID-19 que serían compradas. A ese grupo también pertenece Eduardo O’Neill, enlace en Puerto Rico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Ayer, Rosa Rivera no pudo precisar si la compra a Apex General Contractos fue consultada con este grupo.