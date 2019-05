El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del sábado una advertencia de inundaciones para municipios en la región norte y el centro de la isla.

Los pueblos de Lares, Camuy, Hatillo, Quebradillas, Isabela, San Sebastián y Moca estuvieron bajo aviso de inundación hasta las 5:30 p.m., informó el SNM vía Twitter.

En concreto, el SNM alertó de lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento u aumentos súbitos a lo largo de los ríos en los mencionados municipios, así como inundaciones de riachuelos y deslizamientos de tierra cerca de terreno empinado.

Esta noche, se esperan aguaceros y posibles tronadas en el este de Puerto Rico.

Tonight: Showers with possible thunderstorms are expected for eastern Puerto Rico and the United States Virgin Islands.



Esta noche: Se esperan aguaceros y tronadas son posibles sobre el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/M5LYQ4qGjK — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 11, 2019