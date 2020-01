Durante el fin de semana, el pueblo puertorriqueño dio una demostración sin precedentes de solidaridad y compromiso. En redes sociales se publicaron imágenes de esfuerzos individuales y comunitarios en la zona cercana al epicentro de los terremotos que afectaron la zona

Además de la ayuda ciudadana y del Gobierno, cada día se unen más instituciones privadas para llevar ayuda a todos aquellos que viven en el sur de Puerto Rico y que resultaron afectados e impactados por los terremotos de los pasados días.

Ejemplo de esto es la empresa New Fortress Energy, quienes han demostrado su compromiso con Puerto Rico y sus comunidades realizando varios esfuerzos en respuesta a los recientes temblores en la isla. Esto incluye un esfuerzo conjunto con Coca Cola Bottlers. Sobre 20 voluntarios de los departamentos Comercial y Administrativo de la empresa energética se unieron a la caravana de empleados de Coca Cola que visitaron pueblos del sur liderada por el exboxeador Félix “Tito” Trinidad. New Fortress colaboró con una inversión en compra de artículos de primera necesidad los cuales fueron entregados por los voluntarios.

Voluntarios de New Fortress Energy ayudan a descargar los abastos de los camiones de Coca Cola. (Suministrada)

Por otro lado, la empresa hará un donativo corporativo a la Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico y también envió voluntarios para ayudarlos en su alianza con el Banco de Alimentos en el centro en Carolina para ayudar con tareas de clasificación, empaque de alimentos perecederos y no perecederos, recolecta de alimentos entre otras tareas. Por su parte, New Fortress Energy está en conversación para ayudar a establecer algún tipo de ayuda mental y emocional para los miembros de los Boys and Girls Clubs más afectados por los temblores, así como sus líderes.

Equipo voluntario de New Fortress Energy de las áreas de Operaciones y Comercial: Endel Ortiz, Abdiel Beltrán, Rosa del Carmen Vega, Adalberto Fernández, Lionel Matos, Juan Pérez, Luis Santiago y Yanimir Rodríguez. (Suministrada)

De la misma forma, la empresa de telecomunicaciones T-Mobile ha estado sumamente activo desde el miércoles en el área sur llevando la unidad móvil para cargar teléfonos, agua, juguetes, artículos de primera necesidad y cargadores portátiles. Decenas de empleados y sus familiares se han trasladado a Peñuelas, Yauco, Guayanilla, Ponce y Guánica a brindar su apoyo.

Empleados de T-Mobile entregan comida a refugiados. (Suministrada)

Otras aportaciones

A través de su fundación, la empresa de comunicaciones Liberty y sus empleados llegaron hasta el estadio Luis A. “Pegui” Mercado Toro en Guayanilla. Allí establecieron un WiFi hotspot de alta velocidad de Liberty, centro de carga de celulares y equipos electrónicos, meriendas.

Por otro lado, Coca-Cola Puerto Rico Bottlers estableció un centro de acopio para recopilar artículos de primera necesidad en sus instalaciones localizadas en el Parque Industrial de Minillas, Carr. 174, Lote 107 en Bayamón. Durante el fin de semana se trasladaron a la zona sur con 10 camiones de mercancía con artículos de Walmart, Econo y Coca Cola. Además, entregaron 3,000 galones de agua Dasani, que los ciudadanos luego pueden utilizarlos para los oasis. Junto a ellos estuvieron los exboxeadores Trinidad y Miguel Cotto.

Caravana de Coca Cola camino al sur en horas del amanecer del sábado 11 de enero. (Suministrada)