Personal del Departamento de Educación iniciará esta semana el proceso para asignar recursos para sustituir a la maestra de música Elimar Chardón Sierra, quien fue arrestada la semana pasada por agentes federales por presuntamente hacer llamadas telefónicas hostigadoras a la oficina de la jueza federal Laura Taylor Swain.

El director de la Oficina Regional Educativa de San Juan, Eleuterio Álamo, informó ayer que el arresto de la maestra se llevó a cabo el viernes en la escuela Loaíza Cordero, en Santurce. Los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llegaron al plantel pasadas las 2:30 p.m., pero esperaron que no quedaran estudiantes para hacer la detención, señaló.

“Ya la directora (escolar) redactó un informe que le va a estar entregando mañana (hoy) a la División Legal. Es un caso atípico, no es una maestra que haya estado en algún momento bajo una investigación en la agencia”, precisó Álamo.

Chardón Sierra era maestra de música de estudiantes de primero a quinto grado. El director regional señaló que los alumnos serán atendidos esta semana por maestros del plantel mientras se identifica otro docente de Bellas Artes que pueda ser reubicado en la Loaíza Cordero, una escuela que en el pasado se especializaba en atender a niños con limitaciones visuales.

Este diario supo que la educadora ha estado todo el fin de semana en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo en espera de que se realicen tanto la vista inicial como la vista de fianza en su contra, las cuales se celebrarían temprano en la semana.

Mediante un comunicado de prensa circulado el viernes, el FBI informó del arresto, pero no precisó quién recibió las supuestas llamadas hostigadoras.

A través de mensajes en redes sociales, Sierra Chardón informó que fue entrevistada el 15 de febrero por agentes federales por llamar a la oficina de la jueza Swain. Ese día, los agentes llegaron a la escuela y se reunieron con Chardón Sierra en la oficina del plantel pasada la 1:00 p.m., confirmó Álamo.

La jueza Swain preside los casos en torno a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, al amparo de la ley Promesa.

Chardón Sierra participó en las manifestaciones que se realizaron en enero para rechazar el acuerdo negociado entre el gobierno y los acreedores de la Corporación para el Financiamiento de Interés Apremiante (Cofina). La comunicación dirigida a la jueza se realizó luego que esta avalara el llamado acuerdo Cofina a principio de este mes, narró la educadora.

La maestra de música expuso en sus mensajes que lo negociado con los acreedores la perjudicaría directamente como empleada pública.

“(Los agentes) preguntaron que si donaba a insurgentes. Lo tomé como una ofensa. Mi patrono me descuenta una gran suma de mi salario de forma ilegal. Como cara*** dono nada. Y si me investigan tanto deberían saber mi estado económico. Cofina se aseguró de que me mantenga así. Y por eso llamé a la jueza y los reté a que me encarcelaran, porque tal vez así me daban una mejor vida”, señaló Chardón Sierra en un mensaje publicado el mismo 15 de febrero.

Documentos relacionados al arresto de Chardón Sierra no están disponibles a través del registro electrónico del Tribunal Federal, lo que típicamente ocurre cuando un gran jurado no ha estado involucrado en el proceso. Ante esto, la investigación contra la educadora pudo haber iniciado a través de una denuncia o querella.