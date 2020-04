A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

---

T odos los días, Normaries Rodríguez Vázquez, una enfermera graduada con más de nueve años de experiencia, acudía a un hospital para cumplir con su responsabilidad en momentos en que el coronavirus se esparce por toda la isla.

Rodríguez Vázquez, de 31 años, se protegía con todo el equipo de seguridad necesario para evitar el contagio con el COVID-19 y trataba a todo paciente que atendía como si fuese uno positivo al virus. Además, optó por dormir dos días consecutivos en la marquesina de su residencia en Comerío para evitar cualquier contacto con su esposo y sus dos hijas de seis y cuatro años.

Pese a sus medidas estrictas para evitar el contagio, esta semana recibió la noticia de que arrojó positivo al COVID-19 luego que, como medida rutinaria, el hospital donde trabaja le administrara una prueba rápida para detectar el virus, aunque no tuviese síntomas.

Ahora, decidió dormir en el único cuarto con un baño habilitado en la casa a medio construir de una tía que perdió el inmueble tras el huracán María.

“Sé que estoy expuesta. Estamos recibiendo pacientes con sospechas. Como sé que estoy expuesta, no quería exponer a mis hijas y mi esposo. Todo paciente es sospechoso. Hemos tratando a todo paciente como positivo. En qué momento fue que me contagié, no te sabría decir. Yo entiendo que tomé las medidas necesarias para evitar este contagio”, se cuestionó la enfermera, quien aún trata de asimilar el resultado positivo de la prueba rápida.

Normaries dijo que ayer, miércoles, le administraron la prueba molecular y ahora espera por los resultados.

“Esperemos que sea un falso positivo, que la prueba (rápida) haya fallado y espero el resultado de la prueba molecular, que es más exacta”, apuntó no sin antes enfatizar en que contaba con todo el equipo necesario para su protección.

Contó que los resultados de la prueba rápida le sorprendieron y el llanto ha sido inevitable.

“Yo he llorado mucho. Cuando me dieron la noticia, fue un impacto. Estoy pensando que la prueba fue un falso positivo (porque) he tomado todas las medidas y estoy pensando me he protegido. He mantenido distancia (con los pacientes), los he tratado a todos como si fueran positivos”, reiteró Rodríguez Vázquez, quien debe terminar en mayo su maestría en Cuidado Crítico con un rol de Educación en el Recinto de Ciencias Médicas.

El dolor familiar

Con la voz quebrada, narró cómo debió ver pasar el cumpleaños reciente de su hija menor.

“No pude celebrar su cumpleaños. Mi esposo compró un bizcocho y le canté cumpleaños desde la marquesina. No pude darle su besito y abrazo de cumpleaños. Pero pronto estaré con ellos”, afirmó.

“Lloran todos los días porque están tristes y desean que su mamá regrese a su casa. No saben que mamá salió positivo porque ven las noticias, saben que (el coronavirus) es algo muy triste y que la gente fallece por eso”, continuó.

Rodríguez Vázquez dijo que ve a sus niñas y a su esposo, un técnico de operaciones que trabaja en Aibonito, desde la carretera de enfrente de su casa.

“Las nenas dicen que mamá es una superhéroe, que está trabajando, ayudando a otras personas a que se curen”, contó con pesar.

Rodríguez Vázquez aguarda por los resultados de la prueba molecular y aún no exhibe síntoma alguno del COVID-19.

“Estamos esperando esos resultados”, recalcó.