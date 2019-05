Alexis Joel Hernández Vélez, el joven de 23 años que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo a causa de una explosión en un apartamento que alquilaba en México, publicó hoy una foto en su perfil de Facebook que muestra su mejoría luego de sobreponerse a 17 operaciones.

Su padre, Jaime Hernández, dijo a El Nuevo Día que fue su hijo quien subió la foto y escribió el mensaje "agradecido con Dios por esta segunda oportunidad de vida" en una tablet iPad.

"Ya han sido 17 operaciones de trasplante de piel y ahora los doctores están enfatizando el proceso de terapias físicas y ocupacionales, en especial con sus manos para que pueda usarlas. Fue el mismo Alexis quien subió la foto a Facebook y escribió el mensaje en un iPad", dijo su padre vía telefónica desde el Brooke Army Medical Center en San Antonio, Texas.

"Alexis ya está caminando solo, sin andador, aunque supervisado por los terapistas y por mí, cosa de que no se vaya a caer. Está hablando y comiendo muy bien y la recuperación está adelantada. Ha sido algo milagroso la manera en que se ha recuperado en menos de cuatro meses", añadió su padre.

Hernández Vélez ha estado recluido en el hospital, considerado como uno de los mejores en los Estados Unidos para el tratamiento de víctimas de quemaduras, desde el 26 de enero.

El estudiante de medicina sufrió quemaduras de gravedad en el 71 por ciento de su cuerpo debido a una explosión que ocurrió el 19 de enero en un apartamento que su familia alquiló puesto que comenzaría sus estudios en medicina en la Universidad de Guadalajara. Hernández Vélez completó su bachillerato en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El joven natural de Camuy, quien salió de la unidad de cuidado intensivo el 26 de marzo, dijo a El Nuevo Día que está muy contento, al tiempo que agradeció el apoyo que ha recibido tanto de familiares y amigos en Puerto Rico como de personas de otros países.

"Estoy muy contento y agradecido porque Dios me dio una segunda oportunidad de vivir. Tengo muchas ganas de seguir hacia adelante y le doy las gracias a todos los que me han ayudado por creer en mí. El proceso (de recuperación) va bien rápido y no los voy a defraudar", recalcó Hernández Vélez.

El padre de Alexis indicó, además, que este sábado se llevará a cabo una actividad, "Rayo de Esperanza para Alexis", a beneficio de su hijo en la cancha aledaña al coliseo Francisco "Pancho" Deida, en Hatillo, desde las 10:00 a.m.

"La actividad contará con la participación de Víctor de Atención-Atención, el chef Edgardo Noel, Plena Algare, los Cantores de San Juan, la Orquesta Nacional Mepeyé y otros artistas. También habrá inflables y artesanos", dijo Hernández.