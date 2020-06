Los directores de los 18 departamentos y el decano de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) levantaron la voz de alerta ante las amenazas que enfrenta la institución por los constantes recortes presupuestarios que hoy ponen en riesgo la continuidad de los servicios académicos a estudiantes y la atención clínica a pacientes.

Como parte de su misión de preparar a los médicos del país, los facultativos de la Escuela de Medicina son los que proveen servicios clínicos especializados en el Centro Médico de Río Piedras, supervisan a los médicos residentes, y laboran en la Clínica de la Escuela de Medicina.

La unidad académica no recibe todo su presupuesto de fondos universitarios debido a su capacidad de generar fondos propios, principalmente a través de la facturación a planes médicos o las subvenciones para realizar investigaciones. No obstantes, los problemas para facturar a las aseguradoras, el aumento en la cantidad de pacientes médico indigentes que atienden ya que no reciben servicios en otras instituciones y la disminución en la cantidad de empleados han reducido los ingresos de manera preocupante, alertó el director del Departamento de Pediatría, Melvin Bonilla Félix.

“Los eventos catastróficos que han sacudido el país recientemente, culminando con la pandemia causada por el coronavirus, han disminuido los ingresos que genera la Escuela de Medicina por servicios clínicos. Como resultado, no se han podido renovar nombramientos de médicos, investigadores y otros empleados esenciales o se ha tenido que reducir su jornada laboral”, expresaron los directores de departamentos y el decano Agustín Rodríguez en una carta abierta a la gobernadora y los líderes de la UPR.

“De no tomar acciones urgentes para salvar la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico todos sufriremos las serias consecuencias que esto tendrá en la salud de nuestro pueblo”, añade el escrito.

Ante esto, los líderes de la Escuela de Medicina solicitaron una reunión a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, al presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, y a los miembros de la Junta de Gobierno del sistema universitario para discutir la asignación de los fondos que necesita la institución para poder contratar a la facultad médica y personal de apoyo que requiere para sus servicios académicos,médicos y de investigación, así como invertir en mejoras a la infraestructura.

La facultad clínica de la Escuela de Medicina está compuesta por 480 médicos, quienes laboran junto a 445 médicos que se adiestran en 38 programas de residencia. Solamente a través del Plan de Práctica Médica Intramural de la Escuela de Medicina se atendían unos 10,000 pacientes mensuales para el 2017.

“La política de la administración universitaria de eliminar las plazas de los empleados docentes y no docentes que se jubilan ha ido reduciendo el número de empleados pagados con fondos universitarios, imponiéndole a la Escuela de Medicina y a cada uno de sus departamentos la responsabilidad de generar los ingresos para contratar el personal necesario. Además, la disminución en la asignación de fondos que recibe la Escuela de Medicina ha delegado en los departamentos académicos la responsabilidad de proveer los recursos para mantener acreditados los programas de enseñanza, incluyendo proveer el apoyo administrativo y tecnológico esencial para las labores clínicas, académicas y de investigación”, indican en la carta abierta.

En los últimos 10 años, al menos 85 facultativos han quedado fuera de la Escuela de Medicina, según resultados preliminares de un censo realizado en el recinto, detalló Bonilla Félix.

La falta de facultativos además pone en riesgo las acreditaciones de los programas de residencia, el elemento que permite que los estudiantes de la Escuela de Medicina hagan sus especializaciones.

El director del Departamento de Pediatría señaló que para el próximo año fiscal, en su departamento ya se notificó el despido de un facultativo y al menos dos empleados verán una reducción en sus horas de trabajo.

“No tenemos los ingresos, no podemos contratar gente”, explicó Bonilla Félix, quien es nefrólogo pediátrico.

“Es la misma facultad la que supervisa, evalúa, a los médicos residentes, atiende pacientes, y la preocupación no solo es la capacidad de producir más médicos sin que también se agrava el problema que sabemos que existe de que no hay médicos que den servicios. De mis facultativos, el año pasado nos quedamos sin reumatóloga pediátrica. Ahora me llega un paciente que requiere ese servicio y tengo que trasladarlo de institución. No hay un lugar ya como había antes, que se decía a Centro Médico ven con plan, sin plan que hay de todo. Eso no es real ya, no tenemos todos los especialistas”, expresó Bonilla Félix.