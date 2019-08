Las escoltas de la ex primera dama Beatriz Rosselló recibieron órdenes de pintar de blanco el Pórtico de la Igualdad del Viejo San Juan, originalmente pintado con los colores representativos de la bandera de la comunidad LGBTT.

Según fuentes consultadas por este medio, una vez los agentes culminaron con las labores el viernes fueron removido de sus funciones y devueltos a sus respectivas áreas policiacas.

De inmediato, no quedó claro las motivaciones de la ex primera dama para ordenar pintar la estructura. El pórtico fue inaugurado en junio por la ex primera dama Beatriz Rosselló en conmemoración del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, como un monumento permanente honrar la lucha por los derechos LGBTT.

De hecho, la Ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) detalla las funciones específicas de las escoltas, las cuales solo deben proveer servicios de protección a aquellos funcionarios o ex funcionarios autorizados.

De todas formas, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, ordenó ayer una investigación para determinar si en realidad fueron las escoltas de la ex primera dama quienes pintaron la estructura.

La investigación, que se inició ayer, está bajo la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional de la Policía, confirmó el portavoz de la Uniformada, Axel Valencia.

La obra está ubicada en la Plaza Dársenas, en el Viejo San Juan, un espacio público administrado por la Compañía de Turismo.

El viernes en la madrugada comenzaron a circular imágenes de tres individuos pintando de blanco la estructura. El lunes el pórtico retomó sus colores originales tras una convocatoria realizada por Alberto Valentín, miembro del Consejo Asesor LGBTT+ de Puerto Rico (ente creado por Ricardo Rosselló durante su mandato).

Paralelo a esta investigación de la Policía, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) también radicó una querella ante las autoridades para que investiguen el hecho.