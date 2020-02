En poco más de dos horas se resolvió lo que 519 niños llevaban más de una semana esperando para regresar a su escuela en Corozal.

Después de que El Nuevo Día publicara hoy que la administración de la escuela Manuel Bou Galí de Corozal llevaba solicitando desde el 22 de enero una copia legible de la certificación del plantel, que indica que está apta para recibir estudiantes, finalmente esta tarde el Departamento de Educación (DE) envió el documento por correo electrónico.

"Nos acaba de llegar la copia. Por fin podremos empezar", exclamó la directora del plantel, Yalitza Berríos Rivera.

"La diferencia es del cielo a la tierra. Ahora sí se lee lo que dice", agregó.

Todo el mundo ya sabía que el DE había declarado la escuela apta, tras la inspección de los ingenieros, pero en el papel de la certificación que les llegó desde el DE no se podía leer por problemas al momento de hacer la fotocopia, por lo que se optaron por no reanudar las clases hasta saber lo que indica.

"Ahora sabemos que ellos mencionan que hay unas grietas, que se entienden que son de cosas de antes, pero se también habrá que canalizar. Pero al menos ya tenemos una visión clara", manifestó la directora.

Destacó que de inmediato establecieron un calendario para el regreso a clases. El personal de la escuela deberá reportarse mañana para continuar el proceso de orientación, mientras que el miércoles de esta semana recibirán a los padres.

Entonces, el jueves recibirán a los estudiantes de kínder a cuarto y de Educación Especial, y el viernes a los estudiantes de quinto a octavo.

Desde 22 de enero, tanto la directora, como la superintendente de la región de Bayamón, habían intentado sin éxito de obtener el documento. Enviaron mensajes, hicieron llamadas y hablaron directamente con personal de Educación para que sencillamente les enviaran una nueva copia que permitiera una lectura de todo el documento.

La escuela se suponía que estaba en el primer grupo de los 177 planteles que iban a abrir después de los sismos, pero ante la falta de ese papel en buen estado, y sin explicaciones, tuvieron que mantener el plantel cerrado.

Más temprano hoy, antes de recibir la certificación, la directora dijo que "no puedo pararme frente a unos papás para decir que esto es lo que tenemos, sin un proceso transparente, porque no podemos saber cuáles son los comentariosde los inspectores".

"El problema no es el DE, sino la burocracia creada en el proceso. (La escuela) está autorizada, pero en la sección de comentarios no se puede leer lo que se dice", abundó. "El sábado pasado hubo reuniones con los superintendentes auxiliares. La superintendente pidió la copia y le dijeron que esperara, porque no tenían la copia disponible. No sabemos si es el ingeniero (David Álamo) quien tiene el documento original, no sé, lo único que pedimos es una copia que se pueda leer".

El Nuevo Día solicitó una reacción a Educación, pero al momento no ha sido recibida.

La escuela, con una facultad de 39 maestros, tiene una matrícula de 519 estudiantes, en grados desde kínder hasta octavo.

La matrícula incluye 184 alumnos de Educación Especial, entre los que figuran algunos estudiantes con autismo severo.

"El efecto que podemos tener es un rezago académico porque se está perdiendo el tiempo lectivo... A algunos se les dificulta aprender y necesitan esa estructura y esa guía. Ya llevamos casi dos meses fuera, incluyendo el receso navideño. Se retrasa el proceso porque cuando el maestro los reciba, tiene que comenzar a estructurar una rutina de trabajo, además de atender cualquier situación emocional que haya por lo que ha ocurrido en el país", comentó Berríos Rivera.

Expuso que en el caso de los estudiantes de Educación Especial, "se han afectado grandemente, por la falta de los servicios que reciben en el entorno escolar, como las terapias".