Contrario a otros países, Puerto Rico no cuenta con un ave que forme parte de sus símbolos patrios.

Sin embargo, esta realidad podría cambiar con una votación a cargo de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que busca seleccionar el ave nacional de la isla, y cuyos resultados podrían convertirse en ley.

Tras una investigación realizada por dos años por los estudiantes de primer y segundo grado de la escuela, el san pedrito, la cotorra puertorriqueña y el pájaro carpintero están en carrera para ganar la votación que estará disponible a través de internet a partir de enero y en la que solo podrán participar estudiantes de nivel elemental de la isla.

“La culminación del proyecto llevaría a la creación de un proyecto de ley donde propongamos a todas las escuelas de Puerto Rico lo que es un ave nacional que Puerto Rico no tiene”, estableció Sugeily Ortiz, maestra de multigrado del plantel.

Los estudiantes estuvieron inmersos en un proceso investigativo junto con la facultad para determinar cuáles aves endémicas de Puerto Rico podrían llegar a ser el ave nacional.

Isaac Díaz Bermúdez, estudiante de primer grado de la escuela, dijo que su ave favorita para ganar la votación es la cotorra puertorriqueña y resaltó la necesidad de proteger su existencia.

“La cotorra puertorriqueña debe ser el ave nacional porque si gana se puede crear algo para que la cotorra puertorriqueña no se extinga”, dijo el estudiante de seis años.

No obstante, para Daniela Santos, también estudiante de primer grado, el ave nacional de la isla debe ser el pájaro carpintero “porque se come los insectos dañinos para que las plantas no se dañen”.

Según Ortiz, entre los elementos que se tomaron en cuenta para seleccionar las tres aves fue su interacción con otros animales nativos del país.

“En principio eran cinco y las reducimos a tres. Identificamos que parte de su alimentación es se comen al coquí pues entonces empezamos a sacar qué aspectos negativos podrían ser algún problema para la población de otros animales que son nativos de aquí”, estableció la educadora.

Asimismo, Ortiz explicó que el proyecto ha sido positivo para el proceso educativo de los estudiantes porque se despertó en ellos el interés y la curiosidad por los animales endémicos de la isla.

La maestra, junto a otros miembros de la facultad de la escuela, presentaron hoy, martes, su iniciativa en la Cámara de Representantes con la intenciónde que la Asamblea Legislativa acoja los resultados de la votación.

“Es la primera vez que traemos el proyecto fuera de las paredes de la escuela y estamos interesados que ellos (los legisladores) conozcan del proyecto y nos puedan decir que podemos hacer y proponer para que todos los niños sean parte del proyecto de ley”, acotó.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Eddie Charbonier, y el representante independiente, Manuel Natal, escucharon la iniciativa de la escuela y se comprometieron en presentar un proyecto de ley por petición para validar los resultados que arroje la iniciativa.

Se informó que los representantes Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD) y el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, también respaldarán la legislación.

“Esto no conlleva impacto fiscal, yo creo que el ave más molestosa de Puerto Rico es la Juntad de Supervisión Fiscal, y no creo que se oponga a un proyecto que viene de los niños y niñas y que no tiene impacto económico”, sostuvo Charbonier.

Los maestros a cargo del proyecto indicaron que buscan integrar al Departamento de Educación en la iniciativa para poder llegar a todos los planteles del país.

Asimismo, Charbonier dijo que era imperativo incluir a entidades como la Comisión Estatal de Elecciones, la UPR y el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos.