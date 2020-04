La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) escogió al capítulo estudiantil de la organización Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de PuertoRico (UPR), como uno de los 15 equipos que participarán en la competencia Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum.

Durante esta experiencia los alumnos deberán presentar un concepto que puedan ser implementados en misiones de exploración espacial humana en la Luna y el planeta Marte.

De acuerdo con un comunicado de prensa del RUM, los estudiantes regresarán a la competencia para defender el primer lugar que obtuvieron el año pasado, cuando fueron seleccionados por primera vez para participar.

Los alumnos de la UPR presentarán este año el proyecto “Exploration Multi-Purpose Rover for Expanding Surface Science (EMPRESS)” que contiene aspectos de los vehículos robóticos que se encuentran explorando la superficie de Marte y del "Lunar Roving Vehicle" o "moon buggy", así como la implementación de otras tecnologías innovadoras.

En la foto el vehículo robótico que el RUM presentará. (Suministrada)

Ante eso, el capitán del equipo colegial, Wilbert Andrés Ruperto Hernández, indicó que el logro obtenido es el resultado de nueve meses de trabajo e investigación.

“El interés genuino y la pasión de cada uno de los integrantes por este campo, les permitió aprender rápidamente sobre conceptos técnicos desde diseño de ingeniería, geología planetaria y astronomía, planificación de misiones espaciales y análisis de costos y riesgos. Todos nos sentimos muy felices y motivados a continuar laborando para refinar los detalles de nuestro concepto en miras de la competencia final en el NASA RASC-AL 2020 Forum, que esperamos se celebre en algún punto del verano en Cocoa Beach, Florida”, estableció.

Añadió que el equipo que lidera “fue más allá de los requisitos de la competencia” porque presentaron un concepto que tiene como objetivo avanzar en diferentes campos de las ciencias espaciales y planetarias usando instrumentos científicos especializados.

“Algunos de nuestros instrumentos permiten la detección de agua congelada y otros elementos de importancia que pueden ser utilizados en misiones futuras para producir agua potable, aire para hábitats en la superficie y combustible para suplir a las naves que aterricen en la superficie”, explicó al señalar que el vehículo tiene cámaras que viabilizan la trasmisión de alta definición.

Asimismo, dijo que el aparato posee sensores y sistemas robóticos que sirven para recolectar rocas y regolito lunar que se usarían para investigaciones posteriores.

“El vehículo se distingue por tener tres modos de operación: autónomo, semiautónomo y tripulado. Esto permite que sea manejado por humanos desde la Tierra, que se guíe por cuenta propia y por astronautas cuando estén en la Luna. Nuestro concepto estaría listo para ser lanzado en el 2023, un año antes de la misión tripulada Artemis III. En su modo tripulado, el rover tiene capacidad para transportar hasta dos astronautas durante su estadía de seis días en la superficie comenzando en 2024. La importancia de nuestro concepto es que les permitiría a los astronautas cubrir grandes distancias y llevar a cabo más actividades científicas de las que realizarían sin tener un vehículo que los transportara”, describió Ruperto Hernández.

El grupo colegial está compuesto por 34 estudiantes que, en su mayoría, no tenían experiencia en la exploración espacial.