El senador por el Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos exhortó hoy, miércoles, a los alcaldes que mantienen disputas con compañías privadas de seguro por reclamaciones relacionadas a daños causados por el huracán María a que presenten demandas lo antes posible o se exponen a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no cubra parte de los gastos.

Según Ríos, la Ley Stafford, que creó a esta agencia federal, establece que los municipios no pueden “conformarse” con hacer gestiones con las compañías de seguro y que tienen que hacer “esfuerzos más allá de lo razonable”.

Argumentó que se trataba de un término vago clarificado por una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, donde se determinó que FEMA interpreta como una “acción razonable” una demanda en los tribunales.

“Eso significa que los municipios y el gobierno tienen nueve meses, hasta septiembre, para demandar a las aseguradoras y, aunque algunos alcaldes han planteado esa posibilidad, han sido desalentados por asesores que piensan que no hace falta”, indicó.

Ríos mencionó varios municipios que mantienen disputas con sus compañías de seguro como Cataño, San Lorenzo, Hormigueros y Corozal. En todos estos casos, sostuvo, los ofrecimientos de las compañías de seguro se han quedado muy por debajo de las reclamaciones presentadas.

“Si esperan que FEMA les salve por lo que no lograron con las compañías privadas, eso no es así. No cuenten con ese dinero”, advirtió Ríos al sostener que, aun cuando se pierda el pleito, FEMA consideraría la demanda como un esfuerzo razonable.

“FEMA no va a pagar el exceso si no demandó al asegurador. Le quedan nueve meses para demandar”, insistió y agregó que FEMA puede pagar los costos de abogados de los municipios.