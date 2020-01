Los dueños de residencias afectadas por las secuencias de temblores que inició el 28 de diciembre que cuentan con pólizas de seguro deben iniciar lo antes posible una reclamación a la compañía correspondiente, exhortó hoy Javier Rivera Ríos, comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

“Si tiene una hipoteca o un préstamo (hipotecario), definitivamente tiene que tener una cubierta al menos básica de estructura que contemple terremoto, fuego y huracán”, explicó Rivera Ríos, al asegurar que la oficina que dirige estará a atenta a que las compañías de seguro atiendan de manera “correcta y justa” las reclamaciones.

No obstante, el comisionado estimó en decenas de miles la cantidad de dueños de casas que no están aseguradas, entre los cuales podría haber residencias que no soportarían el embate de terremoto mayor.

“Sabemos que hay un por ciento bien grande de gente que no tiene cubierta”, manifestó. En ese caso, los propietarios afectados tendrían que acudir a las ayudas federales que se dispongan para reparación o reconstrucción en relación con este tipo de evento. Rivera Ríos reconoció un problema de acceso para las personas que no cuentan con el dinero suficiente para el pago de una póliza.

En respuesta a eso se aprobó la Ley 246 de noviembre de 2018, que autoriza el negocio de los microseguros en Puerto Rico, pero no fue hasta diciembre de 2019 que la OCS terminó el reglamento que ordena dicho estatuto. La medida surgió en respuesta a las pérdidas provocadas por el huracán María en el 2017. En enero del pasado año el comisionado sostuvo que un 60% de esas pérdidas no estaba asegurada.

Respecto a los seguros, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat instó a la ciudadanía a ser juiciosos con la compañía que seleccionan, si tomaran la determinación de pagar una póliza.

“En cuanto a la buena fe de las compañías, es algo que varía según la experiencia del consumidor”, afirmó. “Verificar el standing (reputación), revisar análisis preliminares sobre si las compañías pagan o no a tiempo, son factores que se pueden averiguar de forma bastante fácil”.

El secretario indicó que hasta ayer a las 4:00 de la tarde había 356 personas refugiadas en relación con la emergencia del terremoto, pero no estaba claro cuántas familias perdieron su hogar. Para las personas cuyas casas no tienen seguro, sostuvo que la agencia les estaría ofreciendo vouchers para residencias bajo la Sección 8.

No obstante, el secretario explicó que los fondos de ayuda para reconstrucción dependen de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declare una zona de desastre.