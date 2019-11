Por la experiencia acumulada durante años, pensaron que podían ser un recurso útil en la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, particularmente en la reparación del sistema eléctrico en el centro de la isla y otros lugares de difícil acceso.

Sin embargo, las autoridades locales no aceptaron la ayuda del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi), lo que les causó la frustración suficiente como para asistir por su cuenta a comunidades que no serían reconectadas a la red eléctrica de manera inmediata.

Además, crearon un esfuerzo independiente que se presta a analizar la experiencia del huracán María como punta de lanza para la preparación y respuesta a futuros desastres climatológicos.

“RISE es producto del enfogonamiento. (Después del huracán María,) fuimos al COE (Centro de Operaciones de Emergencia) y les dijimos: ‘Estamos aquí, listos para colaborar’, pero nada. Entonces, empezamos a colaborar con alcaldes de la montaña, comunidades donde se pensaba que no iba a haber reconexión (inmediata al sistema eléctrico)”, cuenta sin tapujos la profesora Marla Pérez Lugo, quien junto al también profesor Cecilio Ortiz, ambos miembros del comité timón del Inesi, sentaron las bases de RISE.

RISE es una iniciativa que busca nutrirse del conocimiento y las experiencias de universidades que viajaron a Puerto Rico post-María para ayudar e investigar desde distintas plataformas las secuelas del ciclón en vías de fortalecer la respuesta en eventos futuros.

“Cuando María impacta el sistema eléctrico (del país), nosotros ya teníamos un trabajo previo que podía ayudar en la rehabilitación de la red”, dijo Pérez Lugo, quien advirtió que el Inesi tiene una red que se extiende por los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El Inesi es una plataforma colaborativa del sistema universitario que fomenta la investigación y su aplicación a la resolución de problemas energéticos en la sociedad puertorriqueña.

“Empezamos a establecer oasis de luz, donde la gente pudiera recargar sus equipos, tener una luz y una nevera donde poner medicamentos y otras cosas”, agregó.

En este esfuerzo, contó Ortiz, empezaron a encontrar personas de decenas de universidades de Estados Unidos que habían llegado al país a hacer investigaciones, usar el escenario de las secuelas del huracán María como salón de clases y a prestar ayuda humanitaria.

Pérez Lugo y Ortiz -profesores del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR- actualmente se encuentran en Estados Unidos, bajo una licencia sin sueldo de la UPR y con una beca del “National Council for Science and the Environment (NCSE)” para coordinar RISE 2019 y el RISE Network.

“Volteamos el total desinterés de Puerto Rico de no usar Inesi cuando más lo necesitaba. Hicimos un movimiento estratégico, una mirada a todas estas universidades que no se estaban comunicando unas con otras. Por ejemplo, habían tres unidades de una misma universidad que no sabían que estaban en Puerto Rico”, dijo Ortiz.

Según los profesores, el Inesi se convirtió en un interconector y coordinador de estos esfuerzos. Mientras, en verano del año pasado, con la colaboración de la Universidad Estatal de Arizona y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Minnesota, celebraron un taller de tres días en Mayagüez para reflexionar sobre su experiencia en Puerto Rico después del huracán María. En este esfuerzo, dijeron, participaron 95 representantes de 23 universidades de ocho estados.

“De los acuerdos que se generaron, se extrajo la necesidad de revisualizar el rol de las universidades en situaciones de desastre, no solo en Puerto Rico, sino en todas las áreas impactadas. También, se generó la propuesta de crear una plataforma colaborativa de convergencia basada en el modelo de Inesi que coordinara esos esfuerzos”, dijo Pérez Lugo.

La idea fue presentada por Ortiz y Pérez Lugo en la conferencia anual del NCSE, organización sin fines de lucro que afilia a más de 700 universidades y que acordó adoptar la idea de RISE como área programática y los nombró Senior RISE Fellows.

“La innovación nuestra es crear una red de interconexión de universidades, convirtiéndolas en radares que identifican situaciones en sus comunidades e interconectan información. Es un modelo de resiliencia comunitaria, donde las universidades funcionan como ejes de coproducción de conocimiento con las comunidades y otros actores”, indicó Ortiz.

Primera conferencia

Los profesores relataron que la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), en Albany, solicitó ser la sede de la primera conferencia RISE a nivel nacional, que se llevará a cabo desde mañana hasta el miércoles. Allí, un grupo de 22 facultativos, personal y estudiantes de la UPR dirigirán discusiones fundamentales en varios asuntos, como la ética de la investigación posdesastre, la justicia en las colaboraciones con sobrevivientes, el respeto hacia el conocimiento y la capacidad de comunidades afectadas y el bienestar de los estudiantes desplazados por eventos climáticos.

Entre los conferenciantes invitados se encuentra el periodista Gerardo E. Alvarado León, de El Nuevo Día, quien participará en el panel titulado “Communicating Disasters: Reenvisioning University-Community Relationships in a Climate Change World”.

“Es un honor para mí representar, no solo a El Nuevo Día, sino a todos los medios de comunicación de Puerto Rico en este evento tan importante”, comentó Alvarado León.

Según el periodista –que cuenta con una maestría en Educación Ambiental–, María significó un reto en la comunicación de desastres de esta magnitud. Este ciclón pasó por Puerto Rico en septiembre de 2017 como un huracán categoría 4, sentando un precedente como uno de los que más muertes y destrucción ha causado en Estados Unidos.

“No hay duda de que el huracán María puso a prueba todo lo que sabíamos, hasta entonces, sobre comunicar desastres, que no es otra cosa que comunicar sobre ciencia y medio ambiente. Fueron muchos los retos, particularmente la dificultad para acceder a datos y fuentes de información confiables”, dijo Alvarado León.

Sin embargo, el periodista, quien es miembro de la Junta del Overseas Press Club de Puerto Rico, resaltó que esos retos se transformaron en oportunidades.

“Nos obligaron a reinventarnos como comunicadores, a buscar nuevas formas, creativas y diferentes de llevarles a los ciudadanos la información que merecían”, afirmó, al resaltar que RISE 2019 servirá como un escenario donde podrán compartir experiencias de beneficio para otras instituciones.

Unas 400 personas se han registrado para participar en estas conferencias y 70 están en lista de espera. Se espera la asistencia de representantes de más de 100 universidades y 50 organizaciones o agencias.