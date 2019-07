Nuevos extractos del llamado chat de Telegram de funcionarios con el gobernador Ricardo Rosselló incluyen un llamado a “meterle mano” al entonces monitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

Según el documento, el publicista Edwin Miranda comparte una noticia de El Nuevo Día sobre el informe de Claudio en el que planteó hallazgos de que hubo represalias contra policías en relación al escándalo por el uso de un helicóptero de la Uniformada para transportar a civiles en contra de regulaciones federales.

El extracto del chat presenta que unos minutos después el entonces secretario de asuntos públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, indicó: “Monitor sera un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”.

Poco después, de acuerdo con el chat filtrado, el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, señaló: “Se tiene que trabajar en (Washington) DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ (Departamento de Justicia federal) no está on board”.

Se observa que a esto Rosario le contesta: “Mi opinión es que se debe formar el revolú abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan por lo menos se marca… 2 años perdidos y nos han dado duro”.

Luego se ve que el asesor de comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez, escribió: “Es un HP”.

Más adelante, en lo que parece ser otro día, según las horas de las publicaciones en el chat filtrado, Orona alude al nombramiento de Alejandro del Carmen como comisionado especial para la Reforma de la Policía.

“Yo he tratado de ser paciente y diplomático, pero ya esto se pasó de castaño a oscuro”, indicó Orona.

Orona y Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, debaten sobre las posibles consecuencias, particularmente sobre si esa persona intervendría en temas de presupuesto.

“Yo he tratado de ser paciente y diplomático, pero ya esto se pasó”, indica Orona, quien representaba al gobernador en los trámites de la Reforma de la Policía ante el tribunal federal.

Aparece Raúl Maldonado

Por su parte, Raúl Maldonado señala: “Esto hay que pelearlo, además de la junta tendríamos el Tribunal tratando de establecer política pública complicando aun mas el panorama”. Esta es la primera vez que el exsecretario del Departamento de Hacienda sale en los extractos del chat publicados.

Luego, Orona explica que el comisionado especial será alguien que “brinde recomendaciones independiente del Monitor, pero no sobre presupuesto… Es como otra figurar”.

Poco después alguien identificado como F do, quien es el exrepresentante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal Elías Sánchez, escribió: “Por fin se unieron… Les tomó más de una semana”.

Sin embargo, no explican a quiénes se refieren.

Orona después plantó: “Que brinda recomendaciones de forma independiente al monitor… Eso no es necesariamente malo”.

Sobrino no luce muy convencido y más adelante expresó: “Señores, si se pone muy fea la cosa, lo nombramos de Super a ver otro uppity gringo crash and burn… Habla mal de la JSF?”.

Entonces, Orona indicó que, a su parecer, la orden del comisionado especial “reconoce la parcialidad del monitor en ciertos asuntos y entiende la necesidad de un ente independiente a su oficina” y “deja claro que hay asuntos que aunque estén atados al cumplimiento, no le compete al monitor y por lo tanto no los debe atender el”.

El nombramiento del comisionado especial se produjo el 4 de diciembre de 2018, dos días antes de la vista de la Reforma de la Policía.

Lee el extracto del chat:

Mientras, el informe de Claudio sobre las represalias fue emitido el 30 de noviembre de 2018.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, acusó a Claudio de actuar “de mala fe”.

Concluyó que pilotos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sufrieron represalias por parte de sus supervisores de la Uniformada.

El informe señala que había cinco casos de oficiales que aseguraban que sus traslados se debían a represalias. Sus casos fueron evaluados por el investigador de Claudio, José Pujol.

“Pujol encontró que solo un reclamo ser correcto, este era, el caso que involucraba a un piloto/supervisor de FURA #20”, señala el informe.

Pero el informe agrega que “hubo otro traslado que fue por represalia, el traslado de un piloto/supervisor #19, quien había solicitado una transferencia voluntaria, pero quien fue presionado excesivamente para irse de FURA debido a las amenazas de represalias contenidas en una directriz ilícita que un coronel informó que iba a imponer”.