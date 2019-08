A casi dos meses de la muerte del obrero Raúl Eliezer García Marrero, su familia presentará esta semana una demanda por negligencia contra la empresa Tower Acquisition Group, en medio de las interrogantes sobre las circunstancias exactas de la tragedia.

El 10 de junio, García Marrero operaba una pala mecánica tipo “bobcat” en el piso 13 de la antigua Torre de Oración de la Iglesia Ríos de Agua Viva, en Carolina, cuando el piso que debía sostener la máquina se desmoronó y cayó al vacío a una altura de 130 pies, según el informe de la Policía.

Tower Acquisition Group, la empresa que adquirió el edificio y que oficializó a principios de abril el inicio de la reconstrucción de la “antigua torre de Font”, indicó que no tiene conocimiento de la demanda.

“Una vez se reciba la demanda, se analizará, estudiará y se responderá según corresponda”, sostuvo el licenciado Roberto Abesada, abogado de la empresa, en declaraciones escritas.

La familia del obrero exige justicia y que se corrija la negligencia que señalan para que no ocurran más muertes como la de García Marrero, en ese y cualquier proyecto de construcción,

Mercedes Marrero, madre del obrero fallecido, repite una y otra vez en su mente la escena que culminó con la muerte de su hijo.

“A veces como que sigo el sitio donde él empezó. Subió a ese piso 13, montarse en esa máquina, pararse allí… cuando caía, yo pienso, ¿cuáles serían sus últimas palabras? ¿Sus últimos pensamientos?”, relató.

Los familiares del obrero, que estaba próximo a cumplir 36 años al momento de su muerte, intentan sobrellevar el trago amargo, insoportable, de una muerte que aseguran, pudo haberse evitado.

La confirmación del fallecimiento la recibió primero Jayleen Molina Santiago, hoy viuda de García Marrero, quien tiene 18 semanas de embarazo. Ese día, un malestar inusual la obligó a visitar a su médico, aseguró Molina Santiago. Tito, como lo llamaba la familia, había salido de su casa a trabajar aproximadamente a las 5:00 de la madrugada, como de costumbre.

“Yo me sentía mal donde estaba trabajando y lo llamé (a Raúl) a las 12:00 (del mediodía), y le había comunicado que me iba a ir al ginecólogo, porque continuaba con los vómitos y me sentía mal, y él me dice: ‘¿Te acompaño?’ Yo le dije: ‘No, ¿pa’ que vas a perder el día de trabajo?’”.

Preocupado por el estado de su esposa, García Marrero insistió en que no acudiera sola al médico.

“Me devuelve la llamada y me dice: ‘Nora (hermana de García Marrero) va contigo, ¿te alcanzo allá en el hospital?’ Y yo le dije que no, que para qué. Me dijo: ‘Pues, cualquier cosa me llamas’”. Esa fue la última conversación de la pareja, de acuerdo con Molina Santiago.

Esa tarde, mientras Molina Santiago estaba en su consulta médica, la muerte de un obrero que había caído desde un piso 13 se expandía con rapidez a través de las redes sociales. Su cuñada, en la sala de espera del consultorio médico, recibió la notificación.

De acuerdo con un informe de la Policía, una llamada recibida a la 1:13 de tarde del lunes, 10 de junio, a través del sistema 9-1-1, alertó sobre lo sucedido.

“Me dio como un dolor en el corazón, y cuando ella (Jayleen) salió, me notó pálida”, relató la hermana de García Marrero, al contar que este no respondía llamadas telefónicas.

Molina Santiago también intentó hablar con los compañeros de trabajo de su esposo, pero según dijo, no hubo respuesta. Insistió, hasta que el jefe del obrero respondió una llamada, “y me dice: ‘Tienes que ser fuerte. Lo siento mucho, pero fue Raúl, y se nos fue’”, narró.

Recopilan prueba

La compañía Tower Acquisition Group LLC lleva a cabo un proyecto de transformación que convertirá el edificio en un complejo de uso mixto llamado Rise Village, y finalizaría para finales de 2020.

El licenciado Alcides Alexander Reyes Gilestra, abogado de la familia, dijo que han recopilado evidencia de que las compañías subcontratadas a cargo del monumental proyecto alegadamente no cumplían con los requisitos de seguridad adecuados para la protección de sus empleados y prevención de accidentes.

Alegó que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad en el trabajo que requieren la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la agencia del mismo nombre en Puerto Rico conocida por sus siglas en inglés como PROSHA, poniendo en peligro la vida de los obreros. La PROSHA ya inició una pequisa sobre la muerte del obrero.

Reyes Gilestra puntualizó que las normas de seguridad presuntamente se violentaron desde el inicio de los trabajos. A su juicio, el proceso que se siguió para trepar el “bobcat” hasta el piso 13 no habría sido regular.

“Cuando uno levanta una carga con grúa, tiene que haber una serie de inspectores y protocolos de seguridad, lo que conocemos es que no se siguieron conforme a lo que manda OSHA”, dijo.

García Marrero había sido contratado para realizar trabajos de demolición, aunque Reyes Gilestra tiene dudas de si el obrero era parte de una nómina oficial porque dijo que siempre le pagaron a este con dinero en efectivo.

Luego de su muerte, la hoy viuda dijo que le proveyó al exjefe de su esposo los datos personales de García Marrero para que la compañía cumpliera con su deber de informar lo ocurrido a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, indicó el abogado de la familia.

Reyes Gilestra aseguró que el piso de la estructura en el nivel 13 no aguantaba el peso de la maquinaria que era usada para realizar trabajos de demolición de alta vibración, y sostuvo quelos desarrolladores y contratistas de la obra debían tenerlo.

“Las condiciones del edificio, la estructura del edificio, el piso en particular, eran contraindicadas para que esa máquina estuviera allá arriba”, manifestó Reyes Gilestra, al tiempo que calificó como “previsible” todo lo que desembocó en la muerte del obrero.